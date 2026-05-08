Компании в четири сектора трупат огромни печалби от войната в Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Докато домакинствата по света усещат все по-силен натиск върху разходите си заради войната на САЩ и Израел срещу Иран, някои компании реализират огромни печалби.

Несигурността около конфликта и фактическото затваряне на Ормузкия проток от Иран доведоха до рязко поскъпване на енергията, което удря бюджетите на семейства, фирми и правителства, отбелязва Би Би Си.

На фона на растящите разходи за живот обаче има и отрасли, които печелят милиарди от кризата. Това са най-вече компаниите, свързани с енергетиката, финансите, отбраната и възобновяемите източници.

Петрол и газ

Най-сериозният икономически ефект от войната досега е скокът в цените на енергията. През Ормузкия проток преминава около една пета от световния петрол и газ, но от края на февруари доставките през него почти спряха.

Това предизвика сериозни сътресения на енергийните пазари и донесе големи печалби за част от най-големите петролни компании. Особено силно се възползваха европейските енергийни гиганти с развити търговски подразделения, които успяха да печелят от резките ценови колебания.

„Шел" също надмина прогнозите на анализаторите с печалба от 6,92 милиарда долара за първото тримесечие.

Френската TotalEnergies отчита ръст на печалбата с почти една трета – до 5,4 милиарда долара през първите месеци на 2026 г., основно заради нестабилността на пазарите на петрол и енергия.

Американските ExxonMobil и Chevron записаха по-ниски печалби спрямо година по-рано заради проблеми с доставките от Близкия изток, но въпреки това надминаха очакванията на анализаторите. И двете компании очакват още по-силни резултати през следващите месеци, тъй като цените на петрола остават високи.

Големите банки

Сериозни печалби реализираха и най-големите банки на Уолстрийт. Търговското подразделение на JP Morgan е донесло рекордните 11,6 милиарда долара приходи само за първото тримесечие на 2026 г., което помогна на банката да постигне една от най-силните си тримесечни печалби.

Останалите банки от т.нар. „Голяма шестица" – Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs и Wells Fargo – също отчетоха значителен ръст на печалбите.

Общата печалба на шестте банкови гиганта достига 47,7 милиарда долара за първите три месеца на годината.

Според Сузана Стрийтър от Wealth Club силната нестабилност на пазарите е довела до огромни обеми на търговия, от които инвестиционните банки са спечелили най-много, особено Morgan Stanley и Goldman Sachs.

Много инвеститори са се оттеглили от по-рискови активи и са насочили средствата си към по-сигурни инвестиции, докато други са се опитвали да печелят от резките пазарни движения. Това е довело до рязко увеличение на търговията на финансовите пазари.

Отбранителната индустрия

Военните конфликти традиционно носят сериозни печалби и за отбранителния сектор. Според анализатора Емили Савич от RSM UK войната е подчертала слабостите в системите за противовъздушна отбрана и е ускорила инвестициите в противоракетни системи, технологии срещу дронове и военно оборудване както в Европа, така и в САЩ.

Освен това държавите се стремят бързо да попълват запасите си от оръжия и техника, което допълнително увеличава търсенето.

BAE Systems, която произвежда компоненти за изтребителите F-35, очаква силен ръст на продажбите и печалбите си през тази година. Компанията посочва, че нарастващите заплахи за сигурността по света водят до по-високи държавни разходи за отбрана.

Американските гиганти Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman също съобщиха за рекордни неизпълнени поръчки към края на първото тримесечие на 2026 г.

Въпреки това акциите на част от отбранителните компании започнаха да поевтиняват от средата на март заради опасения, че секторът вече е надценен.

Възобновяема енергия

Конфликтът в Близкия изток засили и интереса към възобновяемите енергийни източници. Според Сузана Стрийтър войната е показала колко важно е държавите да намалят зависимостта си от изкопаемите горива.

Това е увеличило интереса към сектора дори в САЩ, където администрацията на Доналд Тръмп подкрепяше по-широкото използване на традиционни енергийни източници.

Инвеститорите все по-често разглеждат възобновяемата енергия като ключова за стабилността и устойчивостта при глобални сътресения.

Американската NextEra Energy е сред компаниите, които печелят от тази тенденция, като акциите ѝ са поскъпнали със 17% от началото на годината.

Датските компании Vestas и Orsted също отчетоха по-високи печалби, а британската Octopus Energy заяв, че след края на февруари продажбите на соларни панели са нараснали с 50%, заедно с повишено търсене на термопомпи.

Поскъпването на горивата е увеличило и интереса към електромобилите, като най-сериозно от това се възползват китайските производители.