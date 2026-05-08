България има най-голям капацитет за съхраняване на електроенергия в батерии на Балканите

България изпреварва по този показател другите три големи балкански икономики - Румъния, Турция и Гърция.

България се нарежда сред водещите държави в Югоизточна Европа по действащ капацитет за съхранение на електроенергия в батерии.

Страната разполага с оперативен батериен капацитет от 0,56 гигавата (GW), което я поставя пред Румъния с 0,49 GW. Турция засега изостава с 0,21 GW, докато Гърция не попада сред водещите държави в класацията.

Батериите играят ключова роля в прехода към възобновяема енергия, тъй като позволяват съхранение на електроенергията от слънчеви и вятърни мощности и подаването ѝ към мрежата при необходимост.

Въпреки сравнително ниския си настоящ капацитет, Турция има най-амбициозните планове за развитие в Европа. Проектите ѝ в процес на изграждане, одобрение или обявяване достигат 32,8 GW - над три пъти повече от тези на Германия, Полша и Италия.

Ако всички планирани проекти бъдат реализирани, Турция ще се превърне в европейски лидер с общ батериен капацитет от близо 33 GW.

В европейски мащаб Германия е лидер по вече действащ капацитет с 2,8 GW, следвана от Италия с 2 GW. Сред страните с между 0,5 и 1 GW са Ирландия, Швеция, България и Франция.

Според анализа бързото развитие на батерийните системи в Европа се дължи основно на рязкото поевтиняване на технологиите и на политиките за насърчаване на инвестициите в енергийно съхранение, предаде БГНЕС.