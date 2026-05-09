На 9 май Пенсионно-осигурителна компания „Доверие" отбелязва своята 32-ра годишнина, утвърждавайки водещата си роля в сектора на допълнителното пенсионно осигуряване в България. С над 1,2 млн. клиенти* и управлявани нетни активи от над 7.6 млрд. лв.* (3.9 млрд. евро), Компанията продължава да бъде еталон за стабилност, прозрачност и устойчиво развитие.

Годишнината на Компанията се отбелязва след историческото присъединяване на България към еврозоната и въвеждането на еврото като официална валута.

Като част от стратегията за дигитална модернизация, Компанията обнови и своя корпоративен уебсайт, предоставяйки на потребителите интуитивен достъп до важната информация за пенсионното осигуряване, така че всеки клиент да вземе правилното за себе си решение. С „Моето Доверие" се осигурява достъп до осигурителната партида по всяко време и на всяко място, проследява се редовни ли са вноските или статуса на подаденото заявление, а при наличие на дигитална самоличност могат да се актуализират данните или да се ползват правата в Доброволен пенсионен фонд „Доверие".

За пета поредна година дружеството увеличи всички пожизнени и разсрочени пенсионни плащания, вследствие на годишната им актуализация на база постигната доходност от управлението на фондовете за извършване на плащания. Като резултат, всички разсрочени плащания и пожизнени пенсии, изплащани от създаването на фондовете, са нараснали кумулативно с процент, който е по-висок от натрупаната инфлация. Само през първите 4 месеца на 2026 г., Компанията е изплатила приблизително 24 млн. евро на своите клиенти.

ПОК „Доверие" получава 14 поредни години наградата „Пенсионноосигурително дружество на годината", в категория „Допълнително задължително пенсионно осигуряване", в рамките на годишните награди, организирани от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, фондация „Проф. Велеслав Гаврийски" и Българската асоциация на застрахователните брокери. Компанията е удостоена и с наградата Зелен Оскар на b2b Media през 2025 г. за своята корпоративна социална отговорност, изразяваща се в грижа за обществото и природата, следвайки мотото „Добротата е инвестиция, която никога не се проваля".

Пенсионно-осигурителна компания „Доверие" е част от „Виена Иншурънс Груп", водещ застраховател в Централна и Източна Европа, с повече от 33 млн. клиенти в 30 държави.

.* Съгласно одитирани годишни финансови отчети за 2025 г.