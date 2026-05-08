НСИ отчете ръст в промишлеността през март

Ръст в промишлеността в България се наблюдава през март на месечна и на годишна база.

Индексът на промишленото производство през март 2026 г. нараства с 5,8 на сто спрямо предходния месец, показват предварителни и сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ). В сравнение с март 2025 г. е регистрирано увеличение с 4,8 на сто на календарно изгладения индекс на промишленото производство.

Справка в НСИ сочи, че през февруари 2026 г. индексът беляза ръст от 0,9 на сто спрямо предходния месец, а на годишна база беше регистрирано намаление с 8,1 на сто. През януари НСИ отчете понижение на индекса с 2,6 на сто спрямо предходния месец и с 8,6 на сто в сравнение с януари 2025 г.

Месечни изменения

През март 2026 г. спрямо февруари 2026 г. ръст се наблюдава при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 15,6 на сто и в преработващата промишленост - с 2,5 на сто, докато добивната промишленост остава на същото ниво.

Съществен ръст в преработващата промишленост е отчетен при производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 23,6 на сто, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 12,2 на сто, при производството на лекарствени вещества и продукти - с 10,9 на сто, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 10,3 на сто.

Намаление е регистрирано както при производство на облекло - 8,3 на сто, така и при производството на превозни средства, без автомобили - с 8,2 на сто.

Годишни изменения

На годишна база през март ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 35,6 на сто, и в преработващата промишленост - с 4 на сто, докато в добивната промишленост е регистриран спад - с 27,3 на сто.

В преработващата промишленост съществен ръст спрямо март 2025 г. се наблюдава при производството на лекарствени вещества и продукти - с 27,3 на сто, и при производството на тютюневи изделия - с 23,4 на сто.

Спад е отчетен при обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 24,1 на сто, и при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - със 17,5 на сто.