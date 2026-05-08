Патентното ведомство отчита 500% ръст на заявките за полезен модел и 130% за нови изобретения

Патентното ведомство отчита съществено увеличение на заявителската активност в областта на патентите за изобретения и за регистрация на полезни модели през настоящата година.

При полезните модели се наблюдава най-значим ръст. От началото на 2026 г. до днес са подадени над 640 заявки за регистрация на полезен модел, докато за същия период на 2025 г. са постъпили 107, което представлява почти петкратно увеличение (499%). За сравнение, общият брой заявки за регистрация на полезен модел през 2025 г. е 284, като този показател вече е значително надхвърлен още към началото на май 2026 г.

Ръст се отчита и при заявките за издаване на патент за изобретение. Към днешна дата за настоящата година са подадени 135 заявки, докато през същия период на миналата година са 59, което представлява увеличение от почти 130%. За цялата 2025 г. общият брой на подадените заявки за издаване на патент за изобретение е 194.

От началото на 2026 г. Патентното ведомство е постановило почти 500 решения по производства за полезни модели.

Отбелязва се и ръст по отношение на заявките за регистрация на марки (10%), промишлени дизайни (80%), нови сортове растения и породи животни (115%), сертификати за допълнителна закрила (40%), а при исканията за осигуряване на действие на Европейски патенти за територията на Република България се запазва същия интерес като през предходната година.

Тези числа не са просто статистика, а сигнал за технологичен скок. Ако това темпо се запази, 2026 г. ще постави нов стандарт за иновационна активност в България и е възможно страната ни да се нареди сред най-динамичните иноватори в ЕС.