5930 нови сгради са построени у нас през 2025 г., най-много са двустайните апартаменти

През 2025 г. броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради е 5930, а новопостроените жилища в тях са 37 571, съобщи днес Националният статистически институт (НСИ).

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради със стоманобетонна конструкция са 73 на сто, с тухлена - 21,7 на сто, с друга конструкция - 4,6 на сто, a с панелна са 0,7 на сто.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (42,3 на сто), следват тези с три стаи (34,5 на сто), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3,3 на сто.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през 2025 г. е 3 370 900 кв. м, а жилищната площ - 2 427 800 кв. метра.

Справка в НСИ сочи, че през 2024 г. броят на въведените в експлоатация нови жилищни сгради е бил 5201, а новопостроените жилища в тях са 20 998. Отново най-висок е бил делът на новопостроените жилища с две стаи (37,5 на сто), следван от тези с три стаи (32,8 на сто), а най-нисък - на жилищата с пет стаи - 5,4 на сто, пише БТА.