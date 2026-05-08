Белият дом ще спечели обжалването на решението на US търговски съд срещу 10-процентовите временни мита

Американският търговски представител Джеймисън Гриър заяви, че администрацията на президента Доналд Тръмп очаква да спечели обжалването на решението на Съда по международна търговия на САЩ срещу временните 10-процентови глобални мита, въведени вместо всеобхватните мита, отменени през февруари от Върховния съд на САЩ. В интервю за "Фокс Бизнес Нетуърк", излъчено днес, Гриър каза още, че Съдът по международна търговия на САЩ е отсъдил погрешно, че митата на Тръмп, наложени съгласно раздел 122 от Търговския закон от 1974 г., са необосновани, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Законът позволява президентът да налага временни мита до 15 процента за срок от 150 дни, за да се коригират „големи и сериозни“ дефицити в платежния баланс на страната. Той обаче не може да се прилага заради търговски дефицити, постанови снощи Съдът по международна търговия на САЩ.

„Те (съдиите) по същество заявиха, че Конгресът е приел закон, който не може да бъде приложен, а всички ние в юридическата общност знаем, че това не е начинът, по който законът трябва да се тълкува“, каза Гриър и добави: Законите „трябва да се тълкуват така, че да могат да бъдат прилагани. Затова сме уверени, че при обжалването ще имаме успех“.

Съдът обаче отмени действието на 10-процентовите ставки единствено за две частни компании вносители и на щата Вашингтон. За останалите американски щати и компании временните мита остават в сила, докато тече процесът по обжалване. По закон те трябва да спрат да се прилагат през юли, уточнява Ройтерс.

Мерките съгласно раздел 122 от Търговския закон от 1974 г. бяха въведени веднага след като през февруари Върховният съд на САЩ отмени най-широкообхватните и високи глобални мита, наложени от Тръмп съгласно Закона за международните извънредни икономически правомощия.

Гриър, опитен адвокат по търговско право, заяви също, че съдиите от Съда по международна търговия на САЩ, подкрепили решението срещу 10-процентовите мита, „явно са решени на всяка цена да внасят стоки от Китай“.