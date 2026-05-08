Европейските борси завършиха седмицата с понижения

Водещите борсови индекси в Европа завършиха търговската седмица с понижения. Информацията за сражения между ирански и американски въоръжените сили в Ормузкия проток изостри притесненията около конфликта в Близкия изток, предаде Инвестинг.ком.

Във Франкфурт DAX загуби 1,32 на сто до 24 338,63 пункта, а парижкият САС 40 спадна с 1,09 на сто до 8112,57 пункта.

На Лондонската фондова борса FTSE 100 намаля с 0,43 на сто до 10 233,07 пункта, съобщи БТА.

Общоевропейският индекс STOXX600 се понижи с 0,69 на сто до равнище 612,14 пункта.