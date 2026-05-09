Асоциацията на германските летища предупреди за недостиг на гориво и отмяна на полети

Асоциацията на германските летища (ADV) предупреди, че полети може да бъдат отменени, а цените вероятно ще се повишат в бъдеще, тъй като се очертава недостиг на самолетно гориво, съобщи ДПА.

"Опасяваме се, че ще бъдат отменени още полети, особено от нискотарифните авиокомпании и до дестинации с по-малко значение за туризма", заяви Ралф Байзел, изпълнителен директор на ADV, пред неделното издание на вестник "Велт".

При най-добрия сценарий за 2026 г. броят на пътниците ще остане същият. "При най-лошия сценарий някои летища ще се сблъскат със спад на капацитета с 10%. Екстраполирано за всички летища, това би засегнало 20 милиона пътници", каза Байзел, цитиран от БТА.

Това би означавало, че някои дестинации вече изобщо няма да се обслужват, а други ще имат по-малко полети, които ще струват повече.

Войната в Иран прекъсва доставките на петрол през Ормузкия проток, което повишава цената на самолетното гориво и кара някои авиокомпании да отменят полети.

"Цените на керосина са два пъти по-високи отколкото преди войната вече повече от два месеца. Не очакваме ситуацията да се нормализира и през следващите месеци", каза Байзел. "Дори и да има керосин, авиокомпаниите няма да могат да оперират много полети на печалба при тези цени."