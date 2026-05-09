Храните не са поскъпнали тази седмица на Софийската стокова борса

Тази седмица стоковите пазари се определят от рязко покачване на настроенията, тъй като геополитическата нестабилност в началото на седмицата отстъпи място на нормализиране на предлагането и сезонни смени в селското стопанство. Това отчитат експертите на Софийската стокова борса в седмичния си анализ.

Въпреки първоначалните страхове от щети от замръзване на пшеницата в равнините на САЩ, температурите останаха по-високи от очакваното, което предизвика разпродажба, тъй като опасенията за здравето на реколтата намаляха.

В световен мащаб силните резултати от реколтата от Индия и благоприятните условия в Русия засилиха очакванията за доставки, компенсирайки локализираната сухота в части от Европа. Фючърсите на хлебната пшеница с доставка в следващ месец на чикагската борса се търгуваха около 226-235 долара за тон, а тези на борсата „Юронекст" (Euronext) в Европа - между 242 и 249 долара за тон.

Царевицата следва подобен път на стабилизиране. Понастоящем тенденцията се основава на бързото развитие на засаждането в Северното полукълбо и стабилизиращия се енергиен пазар, който облекчи част от непосредствения натиск върху торовете и производствените разходи. Фючърсите на царевицата с доставка в следващ месец на борсата в Чикаго се търгуваха в диапазона 184-191 долара за тон, а тези на „Юронекст" - между 251 и 263 долара за тон.

В момента пазарите на захар се различават въз основа на регионалната политика и тенденциите в преработката. В Ню Йорк фючърсите на сурова захар бяха подкрепени от възходяща промяна в Бразилия, където мелниците все повече пренасочват захарната тръстика към производството на етанол. Това се подхранва от високите вътрешни цени на горивата и новите правителствени мандати за увеличаване на съотношенията на смесване на етанол към бензин.

В Лондон пазарът на рафинирана захар остава стабилен поради структурна стегнатост. Докато световното производство е високо, логистичните затруднения в големите центрове за износ като Тайланд и Индия ограничават потока на бяла захар, поддържайки премия за рафинираните продукти пред суровите. Фючърсите на суровата захар в Ню Йорк се търгуваха на цени около 326-343 долара за тон, а тези на рафинираната в Лондон - около 432-446 долара за тон.

На Софийската стокова борса след появата на нови оферти в края на миналия месец, които доведоха до сделки за хлебна и за фуражна пшеница (съответно на цени от 247,50 и 237,50 евро за тон), тази седмица останаха офертите за търсене на фуражна пшеница на 180 евро за тон и предлагане на хлебна пшеница на 190 евро за тон.

Цените на основните хранителни стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. След сделките отпреди седмица за консервирани храни, сега отново имаше реализация на консерви белени домати на кубчета на цена от 0,58 евро за килограм. Остава и предлагането на ядки и семена от 1278,23 до 7362,60 евро за тон.