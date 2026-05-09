Износът на Китай нараства с над 14% през април, излишъкът се увеличава преди визитата на Тръмп

Растежът на износа на Китай се е ускорил през април, тъй като фабриките са се стремили да изпълнят вълна от поръчки от сектори, свързани с изкуствения интелект, както и от купувачи, натрупващи запаси на фона на опасенията, че войната с Иран може да доведе до ново увеличение на световните производствени разходи, съобщава Ройтерс.

Силната експортна активност, която е довела до увеличаване на търговския излишък на Китай спрямо САЩ до 87,7 млрд. долара от началото на годината, ще бъде във фокуса на вниманието следващата седмица, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп ще посети Пекин за среща на върха, от която се очаква да удължи търговското примирие между двете страни.

Въпреки че китайските износители засега успяват да ограничат последиците от конфликта в Близкия изток, икономисти предупреждават, че продължителната война и по-високите цени на енергията могат да отслабят външното търсене, докато слабото вътрешно потребление не е в състояние да компенсира подобен спад.

Засега анализаторите следят темпа на растеж в сектора на изкуствения интелект и дали доставките на свързано оборудване могат да поддържат експортния растеж на Китай.

„Конфликтът в Близкия изток повиши търсенето за попълване на глобалните производствени запаси, а във възходящия цикъл на полупроводниците вносът и износът запазиха своя бум", заяви Син Чжаопън, старши стратег за Китай в Ей Ен Зи (ANZ).

„Все още има пространство за разширяване на този производствен цикъл, задвижван от изкуствения интелект, и се очаква годишният ръст на износа да бъде около 10 на сто", добави той.

Според данните на китайските митници, публикувани днес, износът е нараснал с 14,1 на сто на годишна база през април, изразен в долари. Това значително надхвърля увеличението от 2,5 на сто през март, както и прогнозирания от икономистите ръст от 7,9 на сто.

Отделни данни за производствената активност през април, публикувани миналия месец, показаха, че новите експортни поръчки са достигнали най-високото си ниво за последните две години.

Вносът също е отбелязал силен ръст – с 25,3 на сто през април спрямо 27,8 на сто през март. Анализаторите очакваха увеличение от 15,2 на сто.

Това е довело до нарастване на търговския излишък на Китай до 84,8 млрд. долара през април при 51,13 млрд. долара месец по-рано.

Китайската икономика запази стабилна динамика през първото тримесечие на годината, като брутният вътрешен продукт нарасна с 5 на сто на годишна база – в горната граница на целевия диапазон на правителството за цялата година. Това ограничи необходимостта от незабавни стимули.

Въпреки това дори Китай – често критикуван от търговските си партньори заради производството на евтини стоки, подкрепено със субсидии – не остава незасегнат от натиска върху покупателната способност на потребителите заради по-високите разходи за гориво и транспорт.

Публикуваните миналия месец данни за производствения сектор показаха, че цените на суровините остават високи, особено при рафинираните продукти, петрола, въглищата и химикалите.

Безработицата също се е повишила, а продажбите на дребно – ключов показател за потреблението – продължават да изостават спрямо индустриалното производство.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп трябва да се срещне с китайския президент Си Цзинпин по време на визитата си в Пекин на 14 и 15 май, докато двете страни се стремят да стабилизират отношенията си на фона на напрежението около търговията, Тайван и войната в Иран.

Очаква се Тръмп да търси търговски отстъпки от Пекин преди междинните избори в САЩ през ноември, въпреки че ръководители на компании и анализатори не очакват сериозни пробиви.

Изправени пред американски мита, които за кратко достигнаха трицифрени стойности, китайските износители през миналата година насочиха усилията си към нови пазари, включително в Южна Америка, предлагайки по-ниски цени.

Китай приключи 2025 г. с рекорден търговски излишък от 1,2 трилиона долара, пише БТА.