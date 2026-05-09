ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малко лисиче заседна в пречиствателна шахта в Ихти...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22817405 www.24chasa.bg

Издирват 49 бивши работници на фалиралия завод "Химко", за да получат неизплатени заплати от 15 г.

26032
Днес някогашният завод "Химко" във Враца ръждясва. Снимка: Валери Ведов

Издирват се 49 бивши работници на фалиралия завод "Химко" във Враца, за да получат неизплатените си заплати. Преди близо 15 години торовият гигант беше обявен в несъстоятелност заради дългове от десетки милиони.

Химкомбинатът спря да работи преди повече от двайсет години. Близо десет години след това се проточи производството по несъстоятелност на дружеството.

В хода на съдебната сага за фалита на торовия гигант като кредитори бяха присъединени за неизплатени заплати и стотици работници. Досега на около 650 химици е изплатено дължимото.

Своите заплати все още не са получили 49 души, чиито искове са приети в хода на производството по несъстоятелност. Десет от тях са починали, но техните законни наследници могат да получат дължимото, поясни синдикът на "Химко" Росица Томова, информира БНР.

В Окръжния съд във Враца на видно място е поставен списък с имената им. За да получат дължимите заплати те трябва да се свържат по телефона със синдика, за да им бъде разяснено какви документи да подготвят за изплащането на сумите.

Днес някогашният завод "Химко" във Враца ръждясва. Снимка: Валери Ведов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)