Учени: Мъжете са по-вредни за планетата от жените

Учени от 13 държави заявяват, че традиционните „мъжки" навици имат отрицателно въздействие върху климата и околната среда, пише британският в. „Дейли мейл".

В проучването „Мъже, мъжественост и планетата в края на (М)антропоцена" ("Men, masculinities, and the planet at the end of (M)Anthropocene" ), учените анализират как мъжкото поведение и техните социални роли влияят върху околната среда и изменението на климата.

Изследователите стигат до заключението, че мъжете като цяло оставят по-голям въглероден отпечатък от жените, главно поради пътувания, транспорт и туризъм. Мъжете също са по-малко загрижени за изменението на климата и по-малко склонни да променят ежедневните си навици, за да се борят с него. Освен това учените твърдят, че типично „мъжките" дейности оказват отрицателно въздействие както върху околната среда, така и върху климата. Те включват риболов, лов и консумация на месо.

„В момента има значителен набор от изследвания, демонстриращи ясното отрицателно въздействие на някои аспекти от мъжкото поведения върху околната среда и климата. Изненадващо е, че този аспект до голяма степен се игнорира в повечето дискусии и политики относно устойчивото бъдеще", каза Джеф Хърн, професор по социология в Университета в Хъдърсфийлд, пише БГНЕС. Авторите разделят своите открития, публикувани в Международното списание за изследвания на мъжествеността, на шест ключови категории.

1.Мъжете имат по-голям въглероден отпечатък от жените

Изследователите установяват, че мъжете като цяло имат по-голям въглероден отпечатък и по-голямо въздействие върху околната среда от жените. Това, според тях, се дължи до голяма степен на по-голямото пътуване, използване на транспорт, туризъм и консумация на месо. „Мъжете консумират повече месо от жените и са лидери в животновъдно-индустриалния комплекс. Консумацията на месо остава част от хегемонната мъжественост в много култури", обясниха изследователите.

2. Мъжете са по-малко загрижени за изменението на климата

„Мъжете като цяло демонстрират по-малка загриженост за изменението на климата, по-малка готовност да променят ежедневното си поведение, за да го смекчат, и по-малка амбиция да го направят в публичната политика", изтъкнаха авторите.

3. Силният пол е по-малко активен в екологичната политика

Според изследователите мъжете също са по-малко активни в екологичната политика, имат по-малко амбиции в тази област и е по-малко вероятно да подкрепят политически сили, застъпващи се за екологична справедливост. „Сред влиятелните форми на мъжественост, особено сред крайнодесните политически елити, отричането на изменението на климата често се съчетава с мизогиния. Мъжете, особено богатите бели членове на евро-западните елити, доминират в собствеността и лидерството в добивните и силно влиятелните индустрии носят нарастващи екологични разходи – от индустриалното земеделие, автомобилите и водните ресурси до нововъзникващите технологии за изкуствен интелект", заявяват изследователите.

4. „Мъжките" професии са по-вредни за околната среда

Според авторите на изследването, типично „мъжките" професии са склонни да вредят както на околната среда, така и на климата. „Мъжете по-често участват в собствеността, управлението и контрола на тежки, химически, въглеродно интензивни промишлени и селскостопански сектори, екологично вредни и добивни индустрии и, разбира се, милитаризма, който има свои собствени разрушителни последици за околната среда", обясниха учените.

5. Мъжете от елита в Глобалния Север причиняват най-голяма вреда

Въпреки изследователите да не посочват конкретни лица, те подчертават, че най-разрушителните тенденции са характерни за привилегированите мъже в страните от Глобалния Север. „Разрушителните екологични и социални процеси са свързани и до голяма степен се движат от дейностите на привилегированите евро-западни страни, особено от елита на белите мъже", казват авторите.

6. Не всички мъже вредят на планетата

В същото време изследователите подчертават, че тези открития не се отнасят за всички мъже, тъй като много от тях активно се присъединяват към борбата срещу изменението на климата. „Някои мъже работят спешно и енергично, за да обърнат тези тенденции", добавят учените.