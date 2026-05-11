Дойде краят и за BMW Z4

BMW се отказа от още един модел. Последният екземпляр на BMW Z4 (поколение G29) слезе от поточната линия в завода на Magna Steyr в Грац. В изявление за блога на BMW, говорител на компанията потвърди края на производството на този роудстър.

Търсенето на Z4 се е увеличило през последните месеци на производство. Доставките през първото тримесечие на 2026 г. са се увеличили с 4,9% в сравнение със същия период на миналата година, достигайки 2555 бройки.

Обявеното пенсиониране на кабриолета явно е предизвикало рязък скок в търсенето в последния момент. Въпреки че вече е спрян от производство, останалите количества би трябвало да стигнат за известно време, преди автомобилът да изчезне напълно.

Продажбите на Z4 G29 достигнаха пик през 2019 г., първата пълна година на автомобила на пазара. През същата година BMW продаде 15 827 бройки, но оттогава нататък всичко тръгна надолу. Търсенето намалява, достигайки едва 9744 автомобила през 2025 г.

Автомобилите Z са се появявали и изчезвали през годините, с производствени паузи между някои поколения. Когато Z1 изчезва през 1991 г., първото поколение Z3 се появява едва през 1995 г. След това, през 1999 г., се появява красивият Z8, проправяйки пътя за Z4 E85/E86 (2003-2008) и Z4 E89 (2009-2016). Z4 G29 излиза на производствената линия едва през 2018 г. и сега го няма. Неговият брат, купето Toyota Supra, също скоро ще бъде пенсиониран.