ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Барса" спечели 29-ата титла на Испания по най-сла...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22818771 www.24chasa.bg

Има дубайска G-класа

Георги Луканов

[email protected]

2992
Концептуалният хибриден SUV Theeb X01. Снимка: К2

Базираната в ОАЕ технологична компания K2, която разработва и  автономни коли, представи в Дубай концептуалния хибриден SUV Theeb X01. Въпреки че екстериорът му наподобява култовия Mercedes G-класа, това е преработен модел на китайския BAIC, но основата не е добре познатата "китайска G-класа" - Beijing BJ80.

Най-вероятно Theeb X01 е базиран на наследника си, модела BAIC BJ81, който все още не е пуснат в продажба и беше представен за първи път на автомобилното изложение в Пекин.

Основната му прилика с Geländewagen се крие в плоските страни с традиционни дръжки на вратите. K2 представи три версии на SUV-а в Дубай, описвайки ги като базова, луксозна и спортна, но не уточни разликите между тях. Спортната версия включва набор от допълнително оборудване за офроуд употреба, включително шнорхел и екипировка за експедиции, както и гуми BFGoodrich.

Известно е, че SUV моделът е оборудван с хибриден силов агрегат, състоящ се от три двигателя: 2,0-литровият турбобензинов двигател е подпомаган от чифт електродвигатели. Задвижващата система произвежда 550 к.с. и 750 Нм, докато електрониката на шофирането предлага 13 режима на работа.

Концептуалният хибриден SUV Theeb X01. Снимка: К2
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от TREND auto

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)