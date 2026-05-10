Има дубайска G-класа

Базираната в ОАЕ технологична компания K2, която разработва и автономни коли, представи в Дубай концептуалния хибриден SUV Theeb X01. Въпреки че екстериорът му наподобява култовия Mercedes G-класа, това е преработен модел на китайския BAIC, но основата не е добре познатата "китайска G-класа" - Beijing BJ80.

Най-вероятно Theeb X01 е базиран на наследника си, модела BAIC BJ81, който все още не е пуснат в продажба и беше представен за първи път на автомобилното изложение в Пекин.

Основната му прилика с Geländewagen се крие в плоските страни с традиционни дръжки на вратите. K2 представи три версии на SUV-а в Дубай, описвайки ги като базова, луксозна и спортна, но не уточни разликите между тях. Спортната версия включва набор от допълнително оборудване за офроуд употреба, включително шнорхел и екипировка за експедиции, както и гуми BFGoodrich.

Известно е, че SUV моделът е оборудван с хибриден силов агрегат, състоящ се от три двигателя: 2,0-литровият турбобензинов двигател е подпомаган от чифт електродвигатели. Задвижващата система произвежда 550 к.с. и 750 Нм, докато електрониката на шофирането предлага 13 режима на работа.