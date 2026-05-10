ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Анкета на CGTN: Опростяването на процедурите за вр...

Времето София 19° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22819667 www.24chasa.bg

Японски град заменя цитрусите с авокадо заради глобалното затопляне

944
Авокадо СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Японският град Мацуяма, в префектура Ехиме, традиционно известен с производството на цитрусови плодове, постепенно се насочва към отглеждане на авокадо като начин за адаптиране към повишаващите се температури, предаде Киодо.

Фермерът Фуминори Арита дълги години е отглеждал сорта цитруси "ийокан" (Iyokan - японски цитрусов плод, подобен на външен вид на мандарина), но преди около десетилетие преминава към авокадо. Той описва плода като „капризен и труден за отглеждане", но допълва, че удовлетворението от успеха е значително.

Арита започва с разсад, предоставен от местните власти, а днес продава продукцията си на цена от около 5000 йени (около 32 долара) за килограм.

Преориентирането към отглеждането на авокадо е част от усилията на регионалните власти в префектура Ехиме да се справят с ефектите от глобалното затопляне. Производството в град Мацуяма започва да нараства през 2009 г., като през последното десетилетие се увеличава над 12 пъти – от около 600 кг през фискалната 2015 г. до приблизително 7300 кг през 2024 г.

С повишаването на температурите подходящите райони за отглеждане на мандарини постепенно ще се изместват на север, докато по-топлите зони ще стават все по-подходящи за авокадо, отчита Националният институт за изследване на земеделието и храните на Япония (NARO) към министерството на земеделието, горите и риболова на страната.

Очаква се площите, подходящи за отглеждане на авокадо в Япония, да се увеличат над 2,5 пъти до средата на този век, според прогноза на института.

Подобни инициативи се развиват и в префектура Шизуока, където авокадото е известно като „горско масло".

От фискалната 2026 г. японското министерство на земеделието, горите и рибарството планира субсидии за насърчаване на култури, които са по-подходящи за по-високи температури.

Други региони също се адаптират – префектура Аомори, известна с отглеждането на ябълки, разширява производството на праскови, а префектура Оита планира да увеличи отглеждането на сорта грозде „Шайн мускат" (Shine Muscat - нов сорт грозде, селектиран в Япония).

Тацуми Шиба, служител в местна организация, която предоставя насоки, свързани със селското стопанство в Мацуяма, заяви, че отглеждането на авокадо ще стане по-лесно, ако минималните температури се повишат.

„Надяваме се да увеличим отглеждането (на авокадо)", каза Шиба, изразявайки надежда, че градът ще се утвърди като център на производството на този плод, пише БТА.

Авокадо СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Фермер

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)