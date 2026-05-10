ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шампионска вечер под бляскаво небе: Palms Bet с пр...

Времето София 23° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22819824 www.24chasa.bg

Китайското корабостроене отбеляза рекорден ръст през първото тримесечие

КМГ

692
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайският корабостроителен сектор регистрира силен ръст и по трите си основни показателя през първото тримесечие на 2026 г., запазвайки лидерската си позиция на глобалния пазар, показват актуални данни на Министерството на промишлеността и информационните технологии.

В периода от януари до март общият обем на произведената кораби в страната е достигнал 15,68 милиона тона дедуейт (DWT), което представлява ръст от 46% на годишна база и се равнява на 57,3 на сто от световното производство.

Още по-впечатляващи са данните за новите поръчки, които възлизат на 59,53 милиона тона дедуейт, отбелязвайки скок от 195,2% спрямо предходната година и заемайки доминиращ дял от 84,9 на сто от международния пазарен дял.

Към края на март общият обем на текущите поръчки в сектора възлиза на 322,3 милиона тона дедуейт, което е повишение от 43,6% в сравнение със същия период на миналата година. Този обем представлява 69,8 на сто от всички поръчки в световен мащаб, затвърждавайки стратегическото предимство на Китай в корабостроителната индустрия.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Икономика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)