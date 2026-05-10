Китайското корабостроене отбеляза рекорден ръст през първото тримесечие

Китайският корабостроителен сектор регистрира силен ръст и по трите си основни показателя през първото тримесечие на 2026 г., запазвайки лидерската си позиция на глобалния пазар, показват актуални данни на Министерството на промишлеността и информационните технологии.

В периода от януари до март общият обем на произведената кораби в страната е достигнал 15,68 милиона тона дедуейт (DWT), което представлява ръст от 46% на годишна база и се равнява на 57,3 на сто от световното производство.

Още по-впечатляващи са данните за новите поръчки, които възлизат на 59,53 милиона тона дедуейт, отбелязвайки скок от 195,2% спрямо предходната година и заемайки доминиращ дял от 84,9 на сто от международния пазарен дял.

Към края на март общият обем на текущите поръчки в сектора възлиза на 322,3 милиона тона дедуейт, което е повишение от 43,6% в сравнение със същия период на миналата година. Този обем представлява 69,8 на сто от всички поръчки в световен мащаб, затвърждавайки стратегическото предимство на Китай в корабостроителната индустрия.