„Армани“ може да продаде 15-процентен дял на „Л’Ореал“, Ел Ве Ем Аш и „ЕсилорЛуксотика“

Италианската модна къща „Джорджо Армани" (Giorgio Armani) обмисля да раздели 15-процентен дял от компанията между три групи след смъртта на основателя Джорджо Армани, съобщи италианският вестник „Ла Република", цитиран от Ройтерс.

Според публикацията дялът може да бъде разпределен поравно между френската луксозна група Ел Ве Ем Аш (LVMH), козметичната компания „Л'Ореал" (L'Oreal) и производителя на очила „ЕсилорЛуксотика" (EssilorLuxottica).

Джорджо Армани, който почина през септември миналата година на 91-годишна възраст, е посочил трите компании като предпочитани бъдещи акционери в модната група.

Съгласно завещанието на дизайнера продажбата на първоначален дял от 15 на сто трябва да бъде осъществена в срок от 12 до 18 месеца след смъртта му.

„Ла Република" съобщава, без да посочва източници, че главният изпълнителен директор на „Армани" Джузепе Марсочи подготвя бизнес план и се очаква да назначи двама съветници, които да ръководят процеса по продажбата.

След това съветниците ще представят петгодишния бизнес план на потенциалните инвеститори, пише БТА.

Според информацията групата обмисля разделянето на 15-процентния пакет на три равни части, за да запази интереса и ангажираността и на тримата потенциални инвеститори в началния етап на процеса.

Говорител на „Армани" е заявил, че компанията няма коментар по публикуваната информация.