Археолози откриха най-голямото съкровище от монети от епохата на викингите в Норвегия

Металотърсач СНИМКА: МВР

Археолози са открили над 3100 сребърни монети от епохата на викингите в поле в източната част на Норвегия, съобщи германското издание „Висеншафт". Това е най-голямата подобно находка досега в скандинавската страна, предаде БТА.

Монетите са намерени край град Рена в провинция Инланет, след като двама любители с металотърсачи попаднали на първите екземпляри и уведомили археолози. Последвалите проучвания разкрили около 3150 монети от късната епоха на викингите, датирани около 1050 г.

По-голямата част от монетите са английски и германски. Особен интерес обаче представляват няколко монети, сечени в Норвегия при крал Харалд Трети Хардрада. Той започва да въвежда национална парична система след възкачването си на трона през 1047 г., отбелязва изданието.

Според археолозите съкровището вероятно е заровено като своеобразен „трезор" в период на несигурност. Монетите първоначално вероятно са съхранявани в кожена или текстилна торба, която с времето се е разложила.

Изследователите все още не са установили кой е скрил богатството и защо то никога не е било потърсено. Първоначалните проверки с георадар не са установили следи от селище или постройки в района, но археолозите очакват бъдещи проучвания да разкрият нови находки, отбелязва „Висеншафт".

