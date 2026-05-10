Бум на електромобилите в Боливия заради недостига на горива

Недостигът на гориво, рязкото поскъпване на бензина и проблемите с качеството на доставяните горива водят до нарастващ интерес към електромобилите в Боливия, пише в свой репортаж Асошейтед прес.

53-годишният занаятчия Симон Хуанка е сред боливийците, които са решили да заменят автомобилите си с двигатели с вътрешно горене с електрически превозни средства. Той е внесъл китайски електромобил, който използва както за семейството си, така и за превоз на вълна от алпака за своята тъкачна работилница в Ел Алто – най-високо разположения голям град в Боливия.

„От миналата година се опитвам да си намеря електромобил, за да спестя разходи“, казва Хуанка.

Той е инсталирал зарядна станция в гаража си, тъй като в агломерацията на Ел Алто и съседния Ла Пас, където живеят над 1,6 милиона души, има едва три обществени зарядни станции.

Енергийната криза в Боливия се задълбочи през 2023 г. по време на управлението на президента Луис Арсе, когато страната продължаваше да поддържа субсидирани цени на горивата. Боливия купуваше горива на международни цени и ги продаваше на вътрешния пазар на значително по-ниски стойности.

Страната внася около 80 на сто от дизела и 55 на сто от бензина, които потребява. Постепенно валутните резерви започнаха да се изчерпват, а годишната стойност на субсидиите надхвърли 2 млрд. долара.

След встъпването си в длъжност президентът Родриго Пас премахна субсидията за горивата, което доведе до почти двойно увеличение на цените на бензина и дизела.

Паралелно с това транспортни оператори започнаха да се оплакват от проблеми с качеството на горивото. Правителството съобщи, че част от бензина е бил замърсен със смола и манган в резервоарите за съхранение на държавната компания „Ясиментос Петролиферос Фискалес Боливианос“ (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos).

Скандалът с т.нар. „некачествен бензин“ предизвика протести и оставки на високопоставени служители в държавната петролна компания.

Допълнително напрежение предизвика и войната с Иран, която повиши опасенията от нов ръст на цените на горивата, пише БТА.

„Инвестицията надхвърля 36 000 долара, но вече не губя ценно работно време в търсене на гориво или в организиране на ремонти на автомобила“, казва адвокатът Евер Вера, който също е преминал към електромобил.

Според данни на Единния регистър за данъчна администрация броят на електромобилите в Боливия е нараснал от 500 до 3352 за последните пет години, като най-силен ръст е отчетен през последните две години.

Въпреки това електромобилите все още представляват малка част от общо около 2,6 милиона превозни средства в страната с население близо 12 милиона души.

Повечето електромобили са внесени от Китай, следван от САЩ.

„Растежът е експоненциален“, заяви експертът по електромобилност Фреди Кох от швейцарската неправителствена организация „Суисконтакт“ (Swisscontact). Според него броят на електромобилите в страната може да се утрои в рамките на следващите две до три години.

Правителството също така премахна митата върху вноса на електромобили, което доведе до увеличаване на броя на компаниите, предлагащи такива автомобили.

Разрастването на пазара вече създава и нови бизнес възможности. Електротехникът Марсело Лаура е започнал да инсталира зарядни станции за домашно и търговско ползване.

„Няма много обществени зарядни станции“, казва той. „А преди година мислех, че е практически невъзможно хората да започнат да внасят електрически автомобили“, добавя Лаура.