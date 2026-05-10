Белгийската кралица Матилда отиде в Турция с над 400 души, засилва търговските връзки с Анкара

Белгийската кралица Матилда пристигна днес в Истанбул начело на икономическа делегация на високо равнище, чиято цел е да подсили търговските и инвестиционните връзки между Брюксел и Анкара, съобщава Анадолската агенция.

Делегацията беше посрещната на летище "Истанбул" от турския министър на семейството и социалните услуги Махинур Гьокташ и други официални представители.

Делегацията включва белгийския вицепремиер и министър на външните работи Максим Прево, министъра на отбраната Тео Франкен, който отговаря също така и за външната търговия, както и 428 представители на частния сектор.

Очаква се посещението, което ще продължи до 14 май, да бъде фокусирано върху инвестиционните и бизнес възможности в ключови сектори като енергетиката, отбранителната промишленост, авиацията, логистиката, здравеопазването, банковия сектор, технологиите и дигитализацията.

По време на визитата е планиран и Турско-белгийски бизнес форум, като се предвижда също така подписването на междуправителствени споразумения в областта на отбраната, авиацията и социалната сигурност.

Участващите в делегацията белгийски министри се очаква да се срещнат със своите турски колеги, като са планирани и срещи с представители на обществения и частен сектор в Истанбул и Анкара, пише БТА.

Обемът на двустранната търговия между Турция и Белгия достигна 9,2 млрд. долара през 2025 г., от които 5 млрд. долара са турски износ, а 4,2 млрд. долара – внос.

Белгийските инвестиции в Турция възлизат на 9,3 млрд. долара между 2002 г. и януари 2026 г., докато турските инвестиции в Белгия възлизат на 490 млн. долара през същия период.

Около 300 000 турски граждани, живеещи в Белгия, служат като важен мост между двете страни и дават значителен принос за икономическия и социалния живот на Белгия, отбелязва агенцията.