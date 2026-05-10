ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

10 дни след свлачището край Пампорово движението в...

Времето София 23° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22821240 www.24chasa.bg

На световния пазар липсват около 1 милиард барела петрол, твърди ръководителят на „Сауди Арамко“

1288
На световния петролен пазар липсват около 1 милиард барела петрол заради конфликта с Иран. СНИМКА: Pixabay

На световния петролен пазар липсват около 1 милиард барела петрол заради конфликта с Иран и блокадата на Ормузкия проток, заяви главният изпълнителен директор на „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco) Амин Насер, цитиран от Ройтерс.

По думите му дори при възстановяване на доставките ще бъде необходимо време, за да се стабилизират енергийните пазари.

„Нашата цел е проста: да поддържаме енергийния поток, дори и когато системата е под натиск“, заяви Насер днес.

Той посочи, че глобалното енергоснабдяване е било сериозно засегнато от иранската блокада на Ормузкия проток, което е довело до рязко повишение на цените на петрола, пише БТА.

Според него отварянето на търговските маршрути няма автоматично да доведе до нормализиране на пазара, след като от него са били изтеглени около 1 милиард барела петрол през последните два месеца.

Насер отбеляза още, че години на недостатъчни инвестиции в сектора са задълбочили натиска върху и без това ниските световни петролни резерви.

За да заобиколи Ормузкия проток, „Сауди Арамко“ все по-активно използва своя източно-западен нефтопровод, чрез който транспортира суров петрол от източното крайбрежие на Персийския залив към Червено море.

„Нашият източно-западен нефтопровод, който достигна максималния си капацитет от седем милиона барела петрол на ден, се оказа решаваща артерия за доставки и помага за смекчаване на последиците от световния енергиен шок“, заяви Насер.

По-рано днес „Сауди Арамко“ отчете ръст от 25 на сто на нетната си печалба през първото тримесечие до 32,5 млрд. долара.

На световния петролен пазар липсват около 1 милиард барела петрол заради конфликта с Иран. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)