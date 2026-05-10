Изкуственият интелект влиза в управлението на полетите в САЩ

Проект с изкуствен интелект, разработван в американската агенция за авиационна безопасност, има за цел да облекчи работата на хилядите авиодиспечери, които насочват самолетите в небето, съобщи „Политико", позовавайки се на компании, участващи в инициативата.

Проектът се ръководи от директора на Федералната авиационна администрация Брайън Бедфорд и предвижда сериозна промяна в начина, по който функционира все по-натовареното въздушно пространство на САЩ. Целта обаче не е изкуственият интелект да замени човешките решения, които диспечерите вземат всяка секунда, за да гарантират безопасността на полетите.

Две от трите компании, включени в проекта, Thales и Air Space Intelligence, заявиха, че системата трябва да намали закъсненията и да улесни работата на диспечерите чрез по-добро използване на данни, включително разписанията на авиокомпаниите. Третата компания, Palantir, отказа коментар.

Инициативата се нарича Strategic Management of Airspace Routing Trajectories, или SMART.

„Нека бъда съвсем ясен, SMART не е насочена към разделянето на самолетите или към подобни критични за безопасността функции", заяви Тод Донован, вицепрезидент на Thales за решения за въздушна мобилност в Северна и Южна Америка.

По думите му проектът цели по-добро управление на натоварването във въздушното пространство и на летищата, така че задръстванията да не възникват неочаквано.

„Опитваме се да се справяме с тях предварително", каза Донован. Той добави, че SMART би могла да предотвратява и ситуации, при които траекториите на два самолета се доближават рисково.

Как точно ще изглежда това на практика все още не е ясно. Не е уточнено и как технологията ще бъде интегрирана в съществуващите компютърни системи на Федералната авиационна администрация. Отговор може да има след месеци, докато Thales, Air Space Intelligence и Palantir се състезават за водеща роля в проекта.

Агенцията съобщи, че планира скоро да възложи договор. По думите ѝ SMART ще „прогнозира потоците въздушен трафик и ще коригира часовете на излитане, за да се избягват конфликти".

Проектът се развива на фона на мащабните усилия на транспортния министър Шон Дъфи за модернизация на остарелите технологии и съоръжения, които използват авиодиспечерите. Инициативата е на стойност милиарди долари и трябва да напредне преди края на втория мандат на президента Доналд Тръмп.

Работата по модернизацията започна година след смъртоносния сблъсък между самолет и хеликоптер край Националното летище „Роналд Рейгън" във Вашингтон. Това беше най-тежката авиационна катастрофа в САЩ за почти четвърт век и показа натиска върху претоварената система за авиационна безопасност.

В интервю за Си Би Ес Дъфи отхвърли идеята диспечерите да бъдат заменени с автоматизирана технология.

„Ще заменя ли диспечер с ИИ, който да управлява въздушното пространство? Отговорът е категорично не. Това няма да се случи", заяви той.

Основната задача на авиодиспечерите е да осигуряват физическо разделяне между самолетите. Отделен команден център на Федералната авиационна администрация край Вашингтон управлява по-общия баланс между търсенето и капацитета във въздушното пространство. Тази дейност цели да ограничава проблеми, които могат да се разпространят в цялата авиационна система, например бури, недостиг на персонал или твърде много самолети, пристигащи на едно летище по едно и също време.

SMART изглежда е насочена именно към такова предварително планиране, а не към моментните решения, които диспечерите вземат при конкретни ситуации във въздуха.

Донован обясни, че идеята е планирането да започва месеци предварително, въз основа на разписанията на авиокомпаниите. С приближаването на деня на полета се добавя и прогнозата за времето.

„Ако утре се очаква буря в даден район и видимостта на летище „Роналд Рейгън" може да се влоши, капацитетът вероятно ще бъде намален", каза той. Въпросът е как това да бъде предвидено ден по-рано и координирано с авиокомпаниите, така че реакцията да не бъде хаотична, а предварително планирана.

Главният изпълнителен директор на Air Space Intelligence Филип Бакендорф заяви, че седмици и месеци преди полетите системата може да прогнозира траекториите им въз основа на наличните разписания. В самия ден, когато постъпва нова информация, ИИ може да помогне за корекции полет по полет, за да се оптимизира въздушното пространство.

Донован посочи, че SMART би могла да намали и част от случаите, в които диспечерите трябва да се намесват, за да осигурят безопасна дистанция между самолетите. Малка корекция преди полета или още преди самолетът да стигне до диспечера може да предотврати последващо рисково сближаване.

„Ами ако забавим самолета с малко 30 минути по-рано? Когато диспечерът види трафика, вече няма проблем", обясни той.

По думите му работата на диспечерите няма да се промени, но натоварването им трябва да намалее.

Първоначалната фаза на проекта, насочена към доказване на концепцията, е към края си. Бедфорд планира оперативна демонстрация през септември, а през останалата част на 2026 г. да продължат проверките, валидирането и натрупването на доверие в системата.

Все още не е ясно как Федералната авиационна администрация ще финансира и възложи проекта на компанията победител. Според Донован програмата засега няма отделен бюджетен ред и агенцията събира средства, за да покрива текущата работа, предаде БГНЕС.