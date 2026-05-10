Войната тласка все повече иранци към нископлатена работа

Войната между Иран, САЩ и Израел задълбочава икономическата криза в страната и принуждава все повече хора, включително висококвалифицирани специалисти, да търсят нископлатена работа, предаде ДПА.

Фармацевтът Сиамак, който работи в аптека в северната част на Техеран, разказва, че недостигът на лекарства става все по-сериозен, а аптеките все по-често продават основно козметични продукти като сапуни, шампоани и парфюми.

По думите му секторът на здравеопазването е под силен натиск, след като въздушни удари на САЩ и Израел са унищожили части от фармацевтичната индустрия на страната.

„Постоянно се повтаря, че Иран произвежда лекарствата си сам. Това е вярно, но активните съставки трябва да се внасят“, казва Сиамак. Той допълва, че вече е получил предизвестие за уволнение, тъй като собственикът на аптеката вероятно няма да има нужда от толкова специалисти, предаде БТА.

Иранската икономика беше под натиск още преди избухването на конфликта, белязана от висока инфлация и нарастваща бедност. Протестите в началото на годината започнаха именно сред търговци в Техеран заради икономическите трудности.

След началото на военните действия и въздушните удари ситуацията се влоши допълнително. В сила е и американска морска блокада, насочена срещу износа на петрол – основен източник на приходи за Иран.

Точните данни за икономическите щети остават неясни, като според наблюдатели иранските власти вероятно подценяват мащаба на кризата от страх от нови обществени вълнения.

Иранската икономическа агенция ИЛНА съобщи тази седмица за противоречиви данни относно безработицата – между 100 000 и 500 000 заявления за помощи. Анализатори обаче смятат, че реалният брой е по-висок, тъй като много хора работят без трудови договори и нямат право на социални плащания.

Според доклад на Програмата за развитие на ООН (UNDP) около 39 на сто от работещите в Иран са заети в неформалния сектор. При най-негативния сценарий до 41 на сто от населението може да изпаднат под прага на бедността от 8,30 долара на ден.

Последиците вече се усещат осезаемо в ежедневието. Ирански медии съобщават за рязко увеличение на търсенето на работа в нископлатени сектори като почистването, ресторантьорството и куриерските услуги. Все повече хора, включително бивши специалисти и собственици на скъпи автомобили, започват работа като шофьори за таксиметрови приложения.

На базара „Таджриш“ в северен Техеран търговците отчитат, че хората продължават да посещават пазара, но купуват значително по-малко. Дори основни хранителни продукти като плодове и зеленчуци вече често се купуват на бройки вместо на килограм.

Според жители на Техеран здравната система се превръща в един от най-сериозните проблеми в страната. Болниците продължават да функционират, но разходите за изследвания, операции и лечение стават непосилни за много семейства.

Застрахователната система също е под натиск и покрива основно държавните болници, които са препълнени.

В същото време Иран продължава да губи квалифицирани кадри. Лекарите специалисти напускат страната от години, както и много медицински сестри. Най-вече страните от Персийския залив ги привличат с по-високи заплати и по-добри перспективи. След иранските атаки обаче политическото напрежение в региона се засили. За мнозина емиграцията вече не е вариант.

И Сиамак е обмислял тази възможност. Но той не си прави илюзии. „Трябва да обяснявам на клиентите как да приемат лекарствата“, казва той. „Мога да го направя само на родния си език“. В неговата сфера цари отчаяние. Все пак той има кола. „Междувременно вероятно ще карам такси“, добавя той.