Европейските производители на коли загубили 8 млрд. евро заради митата на Тръмп

Ако САЩ увеличат тарифите, Volkswagen, BMW и Mercedes ще трябва да се разделят с допълнителни 2,6 милиарда тази година

Европейските производители на автомобили имат загуби от над 8 милиарда евро тази година заради митата, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи “Файненшъл Таймс”. Медията се позовава на данни от Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Stellantis и Volvo Cars.

Миналия април САЩ повишиха митата върху европейските автомобили от 2,5% на 27,5%. Впоследствие след сключването на търговското споразумение между Вашингтон и Брюксел през август ставката бе намалена на 15%.

“Условията на работа се влошиха значително”, каза финансовият директор на Volkswagen Арно Антлиц пред инвеститори миналия месец. Той предупреди за потенциални разходи от 4 милиарда евро тази година поради тарифите.

“При тези обстоятелства мерките за намаляване на разходите няма да са достатъчни. Трябва фундаментално да преструктурираме бизнес модела си”, отбеляза той.

Финансовият директор на Audi Юрген Ритерсбергер пък заяви, че повишаването на тарифите ще представлява “значителна тежест” за компанията.

Главният изпълнителен директор на BMW Оливър Ципсе обяви, че се надява да се постигне споразумение с администрацията на Тръмп, което би осигурило облекчение от тарифи за компаниите, произвеждащи автомобили.

На 1 май Тръмп заплаши да повиши вносните мита върху автомобили и камиони, произведени в ЕС, до 25%, твърдейки, че Брюксел не спазва условията на сключеното по-рано търговско споразумение. Той обеща да го направи в рамките на следващата седмица. По-късно, след телефонен разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Белият дом отложи увеличението на митата до 4 юли.

Анализатори прогнозират, че ако президентът на САЩ изпълни заплахата си да наложи 25% мита върху европейски автомобили, това може да струва на трите германски автомобилни производителя - Volkswagen, BMW и Mercedes, допълнителни 2,6 милиарда евро тази година.