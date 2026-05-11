Чадър под 4 евро, но цял ден на сянка на плажа може да струва и 60 евро (Графика)

Нова мода по морето - цената на комплект е по-висока, ако искаш шалте, масичка и хавлия, сметката скача двойно и тройно

Има само две разлики в цените на сянката на плажа през това лято в сравнение с предходното. Едната е маловажна - цените са преизчислени в евро, без да се закръглят, и са същите като миналата година.

Другата обаче е, че на все повече места концесионери и наематели предлагат всъщност комплекти, в които са включени шалтета, масички, пепелници, дори хавлии. Така цената става доста по-висока от сбора от цените на отделен чадър и шезлонг.

Стойността на плажните услуги няма как да се промени, защото тя е фиксирана в договорите за наем, които са 5- или 10-годишни, както и в 20-годишните концесии. Затова всички стопани на плажовете

се придържат стриктно към смятането в евро,

без да закръглят. Най-вероятно защото знаят, че от 1 януари нарушението на тези правила е формално основание за издаването на акт или на наказателно постановление и може да се стигне до разтрогване на договора.

Затова там, където миналото лято чадърът е струвал 7 лева на ден, през този сезон е 3,57 евро, както например на централния плаж на Варна или в Крапец. На местата с цени от 10 лева това лято ще се плаща по 5,11 евро (виж инфографиката). Поради това ще е по-удобно да се плаща с банкова карта, иначе плажуващите масово ще дават един вид бакшиш, ако не искат да се занимават с дребни монети.

По плажовете обаче има нова мода - цената на комплект от чадър и два шезлонга да е по-висока от сбора им, ако се наемат поотделно. Някои стопани са обявили такива тарифи пред Министерството на туризма и те са регистрирани, но при повечето се виждат само ако се прегледат сайтовете на плажовете един по един.

Експерти посочиха, че това не е нарушение, защото

в договорите са отбелязани само цените за чадър и шезлонг

и стопанинът на плажа е длъжен да ги предлага. Той обаче може да оферира каквито си иска други принадлежности на каквито цени прецени.

Има например плажове, на които сянката всъщност включва два шезлонга, чадър, масичка и две шалтета върху шезлонгите. Тогава обаче цената е почти тройна в сравнение с тази на чадър и два шезлонга.

Има ивици, на които се предлагат и големи хавлии,

но комплектът излиза по 30 и 45 евро на ден

Отделно от това се предлагат балдахини вместо чадъри или примерно комплект от 4 шезлонга и голям чадър, поставени върху дървена скара. Така трябва да се платят 60 евро за един ден.

В Гърция това лято също едва ли някъде може да се намери каквато и да е сянка за под 10 евро. Освен това от пандемията насам южната ни съседка смени модела и вече почти

не се срещат заведения, в които само срещу консумацията можеш да имаш безплатна сянка

Там барове и ресторанти на плажа масово преминаха към общините, които дават площите за тях под наем, а концесионерите бяха длъжни да въведат цени за принадлежностите на пясъка.

“Ние продължаваме да поддържаме най-ниските цени за плажни принадлежности в цяла Европа. Когато се явявахме на търгове, кандидатствахме с тези цени, а в същото време сме се задължили всяка година да увеличаваме концесионното възнаграждение към държавата с процента на инфлацията за последната година.

Например през 2026 г. ще плащаме с 4,6% повече от миналото лято”, каза Кирил Спасов - изпълнителен директор на Асоциацията на концесионерите на морски плажове.

И дава пример, че за големи плажове на Слънчев бряг тази година се плаща концесионна такса от над 1 млн. евро.

“Заради различни фактори инфлацията се ускори и вече е на ниво, което бе заложено да се достигне на 15-ата година след началото на концесията. На много колеги сметките им вече не излизат, има такива, които се отказват”, посочва Спасов.

Към това се добавя и обстоятелството, че всяка зима

морето отнема част от плажовете

и концесионната територия на практика намалява. Например площта на един от популярните плажове на Слънчев бряг е намаляла с 500 квадратни метра, което намалява и възможността за разполагане на заведения, чиято площ е фиксирана в договора. А плажните барове и ресторанти са единственият сигурен източник на приходи за стопаните на плажовете.

Поне 50% от плажа трябва да е свободна зона, където всеки може да опъне хавлия или да си сложи стол без да плаща за сянка.

Нощувката това лято по-скъпа с до 30%

Нов регламент, който влиза в сила от 20 май, може да извади от пазара половината от апартаментите и къщите за гости, а цените по морето това лято да се вдигнат чувствително.

Нощувките в България може да поскъпнат за сезона с много повече от 15%, колкото прогнозира само преди около месец Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели. Това увеличение може да стигне и до 30% заради по-големите разходи, свързани с петролната криза след войната в Иран.

Към това се добавя още един фактор - от 20 май от всяка платформа като AirBNB, Booking и други подобни автоматично

трябва да отпаднат обявите за наеми на обекти, които не са регистрирани

като къщи или апартаменти за гости. Изискването произтича от нов регламент на ЕК за краткосрочното настаняване. Целта е да се спре бизнесът с нелегални имоти под наем, за които не се плащат данъци и туристическа такса.

Росина Бънева - управител на компания за менажиране на ваканционни имоти, твърди, че вече има притеснение сред собствениците. Причината - може да отпаднат тези, които имат по един апратамент, защото ще им е трудно да правят печалби. В резултат на намаления брой и свитото предлагане нейните очаквания са цените на нощувките да се вдигнат с 25-30%

“Аз очаквам поне половината от сегашните обяви да отпаднат, а това създава натиск на пазара, независимо че секторът ще се изсветли. Печелят потребителите, ще са по-спокойни, когато наемат апартаменти, че няма да ги излъжат”, каза пък изпълнителният директор на асоциацията Георги Дучев.

Борис Павлов - председател на Българската асоциация за туристически имоти, съветва най-вече онези, които предлагат ваканционни имоти в апартаментни хотели и комплекси, да легализират бизнеса си, защото иначе той става невъзможен.

Регламентът всъщност казва, че обекти без регистрация не може да се предлагат в сайтове с над 4500 обяви, за по-малките той не важи. Но малките са всъщност регионални сайтове, които не са никакъв сериозен канал за предлагане.

В същото време общо над 25 000 са активните към момента обяви за краткосрочно наемане на имоти

от България в два от големите платформи. При това те далеч не са пропорционално разпределени според големината на населеното място. Значителен дял са в курортите и от 20 май техните собственици трябва да търсят друг начин да ги предлагат.

За да се регистрира ваканционен имот, трябва да се направят няколко неща. Едното е да се впише в съответната община по Закона за туризма в съответната категория. След 20 май регистрационният номер ще се изисква при публикуване на обява.

Трябва да се осигури и връзка със системата за туристическа информация на Министерството на туризма, което от известно време е улеснено, защото също се прави през общината. Това обаче означава и директна връзка с НАП и МВР. Което води до

задължението да се подава декларация за приходите и да се плати данък от 10%,

след като чистият доход се намали с 40% за присъщи разходи.

Тъй като всяка нощувка ще се следи, платформите са длъжни да подават данни за техния брой, дължи се и туристическа такса. В България към момента тя е между 0,10 и 1,50 евро за нощувка, като обикновено се плаща от самия гост и се отбелязва на отделен ред в касовите бележки.

Голяма част от обявите в различни платформи за краткосрочни наеми ще отпаднат след 20 май, ако имотите не са регистрирани, че се ползват за туризъм.