Кирил Домусчиев: Еврото ни помага да стабилизираме инфлацията

Еврото ни помага да стабилизираме инфлацията в тежката ситуация, в която се намираме. Не е влиянието на еврото причина за инфлацията. Това коментира бизнесменът и председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев пред Би Ти Ви.

Не бих казал, че България влезе неподготвена в еврозоната. Всъщност беше много добре технически подготвена. Плюсът на такива съюзи е, че предоставят възможности на малки държави" добави бизнесменът.

"Видимо е, че държавата взима заеми, увеличават се заплатите в администрацията. Има 19% увеличение на паричната маса спрямо 9% нарастване до производителността, което ще доведе до увеличение и на инфлацията", каза още той.

"До преди около 4-5 години България развиваше една изключително продуктивна фискална политика. Асен Василев просто отвори една кутия на Пандора, която повлече всички политици да се надпреварват кой ще изтегли по-голям дълг. Спряха да се правят големи инвестиции в бизнеса", обясни бизнесменът.

"Хората, които ще бъдат съкратени от държавната администрация, ще идат в частния сектор. Ако са такива експерти, за каквито ги представят, няма да има проблем. Тогава ще имаме реално потребление и производство и няма да се налага да внасяме работници от чужбина. Когато има потребление, има и заводи", отговори Домусчиев на въпрос какво ще се случи, ако има съкращения в държавната администрация.

"Ние имаме 3 пъти повече чиновници на глава от населението от САЩ", поясни той.

"Внасянето на чужденци всъщност не е евтино, то изисква да се плащат документи и квартири и не дава сигурност, че тези хора ще останат да работят дори и една година", поясни той.

"Връзката между синдикати и политици през годините е крехка. Има политици, които през годините лесно са се плашили от протести на синдикатите, затова е нормално те да поддържат близки отношения", отговори бизнесменът на въпрос за отношенията между синдикати и политици у нас.

На въпрос по какво може да се съди за управлението на "Прогресивна България", Домосчиев отговори, че показателен ще държавният бюджет, който предстои да приемат: "Чрез бюджета може да се постигне ограничение на инфлацията и на кредитите. Чрез него може отново да се нормализира положението", каза той.

"Ние имахме среща с "Прогресивна България" и техните приоритети съвпадаха на 90% с организацията на работодателите, така че успехът има зависи от това да си спазят предизборните обещания", разказа бизнесменът.