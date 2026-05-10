Първи катарски танкер с втечнен газ премина през Ормузкия проток от старта на войната

Катарски танкер за превоз на природен газ днес премина през Ормузкия проток за първи път от началото на конфликта с Иран, като се насочи към Пакистан, предаде Ройтерс.

Танкерът "Ал Хурайтият" на компанията оператор компания "КатарЕнерджи" (QatarEnergy) премина безопасно през протока и се насочи към пакистанското пристанище Касим, сочат данни на компанията за морски анализи Kpler. Това е първият катарски кораб, превозващ втечнен природен газ, който преминава протока, откакто САЩ и Израел започнаха войната срещу Иран на 28 февруари, посочва Ройтерс.

Източници съобщиха по-рано, че преминаването, което носи известно облекчение на Пакистан след мащабни спирания на тока заради прекъсването на жизненоважния внос на газ, е било одобрено от Иран, за да се изгради доверие с Катар и Пакистан, които посредничат в преговорите за слагане край на войната, пише БТА.

Иранските власти обаче предупредиха, че кораби от страни, които спазват санкциите на САЩ срещу Иран, ще срещат проблеми при преминаването през протока, съобщи днес полуофициалната информационна агенция "Тасним".