Шумен и областта са с най-добрата свързаност с пътища и жп линии в страната

Регионът е 7-и по заплати след София-град, София-област, Пловдив, Варна, Стара Загора и Враца

Северна България е известна като региона, който страда от липсата на пътна инфраструктура. Заради това го заобикалят големите инвеститори, търсещи място за разкриване на производства, които се нуждаят от добра логистична обезпеченост.

Но Шумен е нещо като изключение от това правило. Областта притежава най-големия дял на автомагистрали и първокласни пътища в страната - 37%, при средно 19% за България. Това улеснява логистиката към Варна, Русе и София.

На първо място Шумен може да се похвали, че за него магистрала "Хемус" вече съществува, тъй като в този край на страната аутобанът се простира от Варна до търговищкото село Буховци. Там се намира и най-големият пътен възел в Северна България, разположен на международния път, който свързва Варна последователно с Шумен, Търговище, Разград и Русе, а оттам – и с Румъния. Отделно от това има първокласен път до Силистра, а и много добра железопътна свързаност.

А към това се прибавя и наличието на един от проектите със стратегическо значение за тази част на страната – Индустриалната зона на Шумен. Тя предлага завършена инфраструктура - газ, електричество, канализация, и привлича нови инвеститори, като непрекъснато се разширява.

Всичко това обяснява защо индустрията в Шумен е експортно ориентирана.

В списъка на най-големите по приходи компании в региона влизат все производители,

чиято продукция се изнася.

Например "Алкомет" – национален лидер в производството на алуминиеви валцувани изделия, е най-големият работодател в региона с над 1100 служители. Също така производителят на бързооборотни потребителски стоки "Фикосота", "Теса" – един от водещите европейски производители на отоплителни уреди, "Карлсберг България", която купи преди години "Шуменско пиво".

В кръга на тези фирми можем да включим и "Рока България" АД в Каспичан - най-голямата фабрика за санитарна керамика на испанската група Roca в Югоизточна Европа, а също и "Пестицид" ЕООД – ключова фирма в сектора на търговията с продукти за земеделието.

Последните налични за момента данни за средната работна заплата – към септември миналата година, поставят Шумен на 7-о място по заплати с 1070 евро. Пред него са единствено 5 от големите - София-столица, София-област, Пловдив, Варна, Стара Загора и Враца.

Делът на населението, живеещо под националната линия на бедност, намалява

значително в Шумен и остава под средната стойност за страната - 15,1% в областта при 20,6% в страната. Коефициентът на Джини, който показва подоходното неравенство, също намалява и е трайно под средното ниво за страната.

Пазарът на труда в Шумен обаче има редица проблеми и ако не бяха те, това би позволило още по-добри показатели. На първо място делът на населението в трудоспособна възраст, макар и близък до средното за страната, е все пак под него. Той е 57,7% за Шумен при 58,5% в страната. Напоследък там едновременно нарастват и заетостта, но и безработицата.

Увеличението при коефициента на заетост в областта е значително

- с над 5 процентни пункта до 76,4%, и той за първи път изпреварва средния за страната - 76,2%. Коефициентът на безработица обаче също се повишава, достигайки 10,1%, и е почти двойно по-висок от средния за страната.

Предизвикателство пред пазара на труда в Шумен остава преди всичко образователният статус на работната сила. Въпреки че напоследък се наблюдава значително подобрение, делът на хората между 25 и 64 г. с основно и по-ниско образование все още е 24%, докато средно за страната е 15%. Делът на висшистите пък се увеличава и достига 29%, но средният в България е 31%.

До известна степен това се дължи и на неблагоприятната демографска структура на населението. Естественият прираст в Шумен е по-неблагоприятен от средния, макар че градът успява да привлича население, с което компенсира изцяло неговото намаляване. Към момента коефициентът на естествен прираст е -9,1 промила при -6,8 промила за страната. Коефициентът на механичен прираст е положителен и сравнително висок (9,6‰).

Делът на децата до 4-годишна възраст е 4% (при 4,5% в страната), а този на населението над 65 г. – 25,2% (при 23,8% в страната).

Гъстотата на населението е ниска и последните данни показват, че там живеят 854 души на кв. км в урбанизираните територии при 1221 души на кв. км в страната.