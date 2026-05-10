Средностатистически германец работи около пет минути за литър гориво

През април 2026 г. средностатистическият служител в Германия е трябвало да работи около пет минути, за да може да си позволи един литър гориво. Това показват изчисления на Института „Ифо“ (ifo), базирани на динамиката на заплатите и цените на горивата и цитирани от ДПА.

Според експертите поскъпването на горивата не представлява по-голяма тежест за германските служители в сравнение с предходни години.

„Въпреки че затварянето на Ормузкия проток доведе до повишаване на цените, тежестта за средностатистическия служител в Германия не е необичайно висока в исторически план“, посочва директорът на института за Дрезден Марсел Тум.

Причината според института е, че устойчивият ръст на заплатите през последните десетилетия е компенсирал значителното поскъпване на горивата.

Изчисленията показват, че през последните 35 години за закупуването на литър гориво са били необходими между три и шест минути работа. Според „Ифо“ сегашните нива остават в този диапазон, пише БТА.

Институтът отбелязва, че времето за работа, необходимо за закупуването на литър дизел, в момента е близо до горната граница на историческия диапазон, но не достига рекордни стойности.

„Дори при цени от 2,40 евро за литър бензин Е10 или 2,50 евро за литър дизел, необходимото работно време остава предимно под нивата от периода 2006–2013 г.“, казва управляващият директор на „Ифо“ за Дрезден Йоахим Рагниц.

От института подчертават, че ефектът от високите цени на горивата е различен за отделните домакинства.

„Разбира се, високите цени на горивата натоварват повече домакинствата с по-ниски доходи, които зависят от автомобилите си. Общите мерки за облекчение, като отстъпки за гориво, обаче облагодетелстват в еднаква степен домакинствата със средно и високо потребление. Същевременно това води до данъчни загуби, които обществото трябва да поеме“, посочва Тум.

Според данните за мобилността и данъчните приходи по-високото потребление на гориво обикновено е свързано и с по-високи доходи.

При потребление от около 100 литра гориво месечно последните увеличения на цените водят до допълнителни разходи между 40 и 60 евро месечно, сочи анализът.

Изчисленията на института са базирани на съотношението между цените на горивата, нетните възнаграждения и обема на труда на всички служители в Германия според националните сметки за периода 1991–2025 г. За 2026 г. институтът е приел увеличение на заплатите от 2 процента заради липсата на официални данни.