Румен Радев от АИКБ: Има реални предпоставки цените на горивата да паднат със 7-8 евроцента на литър

Има реални предпоставки цените на горивата да паднат със 7–8 евроцента на литър. Това заяви председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев пред Би Ти Ви.

По думите му понижението е възможно, ако се запази относителна стабилност на петрола около 100 долара за барел. „Ръстът, който имаме при „Брент" отпреди войната в Иран до настоящия момент, би трябвало да предполага редукция между 7 и 9% на цените, които в момента имаме и при дизела, и при бензина", обясни той.

„Цените на основните горива за наземния транспорт – бензин и дизелово гориво, засегнаха всички. Поскъпването е факт и се отрази на всички пазари, включително и в САЩ", каза още той.

Според него в България първоначално увеличението е било по-слабо заради работата на рафинерията у нас. „Имаше известно изчакване сред търговците – да не забравяме, че у нас оперира една от най-големите рафинерии в тази част на Европа. Това също позволява известен буфер", коментира Радев.

Той отбеляза, че след това цените са тръгнали в почти пълен синхрон с международните пазари, но впоследствие е дошло и понижение на петрола. „После имахме трайно понижение от около 15 долара на барел", посочи председателят на АИКБ.

По думите му България остава сред страните с най-благоприятна структура на акцизите върху горивата. „В България нямаме допълнителни тежести: "Имаме може би най-благоприятната структура на акцизи", заяви той.

Радев предупреди и че държавата трябва внимателно да подхожда към мерките за овладяване на инфлацията. „Ако е през преразпределение и теглене от акцизни приходи, тогава със средства, които изземваш от всички, реално подпомагаш само малка част. Не бих казал, че това е най-добрият инструмент", смята той.