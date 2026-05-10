Шефът на летище "София": Няма риск от недостиг на авиационно гориво в България

Няма риск от недостиг на авиационно гориво в България въпреки напрежението в Близкия изток. Това заяви изпълнителният директор на летище "София" Хесус Кабайеро по БТВ. По думите му страната ни е в добра позиция заради рафинерията в Бургас и разнообразните доставки на суров петрол.

"Имаме рафинерията в Бургас и петролът не идва от Персийския залив", каза той.

Кабайеро подчерта, че Европа като цяло е по-добре защитена от други региони заради диверсификацията на енергийните източници. Според него Азия остава по-уязвима заради зависимостта си от доставки от Персийския залив.

"Европа има по-добра диверсификация на източниците, в по-добра позиция сме", заяви той.

По думите му авиационната индустрия е под натиск заради войната срещу Иран, но системата остава стабилна. Кабайеро обясни, че разходите за гориво формират между 30 и 40 процента от разходите на авиокомпаниите и при поскъпване това се отразява върху цените на билетите.

Той уточни, че евентуално увеличение може да засегне единствено новите резервации. Вече закупените билети няма да поскъпнат.

"Ако сте закупили билет преди войната в Иран, няма как цената да се увеличи сега. Ако сте купили билет отпреди за лятото, ще летите на същата цена", заяви Кабайеро.

Той допълни, че авиокомпаниите използват механизми за хеджиране на горивото, които ги предпазват от резки ценови шокове. По думите му Европейската комисия подготвя и мерки за подкрепа на сектора, включително възможност авиокомпаниите да внасят гориво от САЩ.

Според Кабайеро част от авиационния пазар вече усеща последиците от напрежението в Близкия изток, но основно при дългите полети към Азия. Полетите в Европа и САЩ засега остават стабилни. Той отбеляза, че около 10% от пътниците през зимата пътуват към Дубай, Абу Даби, Катар и Израел, а близо 100 000 души са били засегнати от ограниченията.

Въпреки геополитическата несигурност, летище "София" отчита ръст от около 7% — над средното за Европа. Кабайеро съобщи още, че се планира изграждането на Терминал 3, който трябва да увеличи капацитета на летището до 20 милиона пътници годишно. Очаква се строителството да продължи около три години, а новият терминал да бъде готов в края на 2030 година.