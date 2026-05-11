Трайчо Трайков: България и Турция могат да направят "Боташ" изгоден

Българската и турската страна имат възможност да го направят договора "Боташ" изгоден. Това заяви бившият служебен енергиен министър Трайчо Трайков пред БНТ. В личен разговор с турския министър се разбрахме, че ще има разговори по тази тема и ще бъдат изпратени предложения. Каквато трябва да свърши е свършено, поясни той.

"Не оставихме неизпълнени срокове и незавършени проекти. Доволен съм от това, което свършихме. Доволен съм, че човекът, който идва след мен беше част от екипа", обясни Трайков за работата, която е свършил като енергиен министър.

"Аз непоискани съвети няма да давам. Смятам, че експертизата и доброто желание ги има. Ние наистина не оставихме неща, които изискват да се работи на пожар, както например беше с нас. На нас ни бяха оставили работа по Плана за възстановяване и устойчивост", добави той.

"Предстои да се направи обществена поръчка за ремонт на ПАВЕЦ „Чаира", а до няколко седмици на още няколко локации. Тези ремонти може да отнемат няколко години, но техниката няма да се загуби, ще заработи", информира Трайков.

"Изграждането на нови ядрени мощности винаги отнема време, затова за мен беше важно, каквито и мерки да предприемем да не оставим капани назад", добави той.

"Напълно в правомощията на правителството е, ако смята, че има нужда да смени особения управител на "Лукойл" Румен Спецов. Той управлява и купуването на суровия петрол, и дейността на компанията. Аз бях ангажиран с дейността по закупуване на горива и моето мнение беше, че има нужда да подкрепим особения управител. Той участваше периодично в заседания на щаба за надценките на горивата. Ние не сме налагали формални надценки, защото търговците не са си позволявали да злоупотребяват, но е хубаво да знаят, че властта е способна да го направи, ако има нужда", разказа експертът.

"В момента цените не дават възможност да се реализира голяма печалба от руско гориво у нас. Отделно има забрана на ЕС да не се реализират приходи от продажба на нефт за финансиране на войната", поясни Трайков.

"Ако цените на горивата се задържат така, е възможно дори да има леко понижаване в България", каза още той.