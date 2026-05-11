Петролът скочи над 100 долара за барел след отхвърлянето на иранските условия от Тръмп

Цените на петрола скочиха в азиатската търговия в понеделник след като Доналд Тръмп отхвърли иранските условия за прекратяване на близкоизточната война, увеличавайки вероятността от нови смущения в доставките през Ормузкия проток.

Brent Северно море се повиши с 4,75 процента до 99,95 долара за барел, а West Texas Intermediate - с 4,16 процента до 105,50 долара за барел. „За петролните пазари това предполага устойчива геополитическа рискова премия, тъй като смущенията в Ормузкия проток продължават", коментира Лойд Чан от японската банка MUFG, определяйки отхвърлянето от Тръмп на иранските насрещни искания като свидетелство за „огромната пропаст между двете страни".

Акциите показаха смесени резултати. Токийският Никей 225 падна с 0,36 процента до 62 486,84, а хонконгският Хан Сен - с 0,34 процента до 26 303,16. Сеулският Коспи обаче се повиши с четири процента, подпомогнат от технологичните акции, а шанхайският съвкупен индекс нарасна с 0,89 процента до 4 216,96. В Токио акциите на Nintendo се сринаха с близо 10 процента, след като компанията предупреди в петък за по-ниски печалби и повишение на цената на конзолата Switch 2. На валутните пазари еврото падна до 1,1758 долара, а паундът - до 1,3592 долара.

Американският министър на финансите Скот Бесент трябва да посети Япония и Южна Корея, преди да отпътува за Китай за срещата на върха между Тръмп и Си Дзинпин - потвърдена от Пекин за периода сряда-петък. В Япония той ще се срещне с министър-председателя Санае Такаичи, а в Сеул - с китайския вицепремиер Хъ Лифън. „Икономическата сигурност е национална сигурност", написа Бесент в X. Срещата на върха се провежда на фона на продължаващото едногодишно търговско примирие между Вашингтон и Пекин, договорено в октомври в Южна Корея, съобщава БГНЕС.