Икономисти: Бюджетът все още е управляем

Приходната и разходната част на бюджета все още са управляеми, но отлагането на рязането на разходите особено на тези за персонал може да ни докарат дори до политическа криза впоследствие. Това каза в студиото на „Здравей, България" на Нова телевизия старши изследователят на Института за пазарна икономика Петър Ганев.

Над 11% от разходната част на бюджета са разходите за персонал, а това не се е случвало от години, каза Ганев.

Според Александър Нуцов, председател на Българската предприемаческа асоциация, в никакъв случай не трябва да се вдигат данъци и осигуровки, защото когато се преговаря с чужди инвеститори стабилната данъчна система в България все още се изтъква като предимство за страната.

Ганев акцентира върху факта, че причините за високите цени често не се крият в търговските вериги, а по-скоро в нивото на конкуренция в производството. В този контекст той предупреждава, че „важното е да не се обърка пазарът с някакви свръхмерки, които не работят".

От своя страна Александър Нуцов също се обяви против непазарни интервенции като тавани на цените. Той припомни исторически примери, при които подобни мерки са имали краткосрочен ефект, но впоследствие са водели до още по-рязко поскъпване. „Когато потиснеш цените за момент, след това растат много по-бързо", отбеляза той. Вместо това, според него, усилията трябва да се насочат към оптимизиране на веригите на доставки и създаване на по-голяма предвидимост за бизнеса.

Двамата експерти се обединиха около тезата, че пазарът в България е силно конкурентен и потребителите имат достъп до информация за цените. Възможностите за допълнителна прозрачност - например чрез публикуване на цени в реално време - биха могли да подпомогнат конкуренцията, но не са панацея срещу инфлацията. Както отбеляза Ганев, „усетът на човека не е, че липсва избор, а че цените като цяло се вдигат - което е факт".