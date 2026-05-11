Пазарите с фокус върху инфлацията в САЩ, войната в Иран и срещата между Тръмп и Си

Инвеститорите навлизат в новата седмица с фокус върху данните за инфлацията в САЩ, развитието на войната в Иран и очакваната среща между американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, които могат да зададат посоката на глобалните пазари, пише в анализ БТА.

В центъра на вниманието ще бъдат и сигналите от централните банки, цените на петрола, потребителските разходи в САЩ и новите данни за растежа и инфлацията в Европа и Азия на фона на продължаващите геополитически рискове и опасенията от по-дълготраен ценови натиск.

През изминалата седмица пазарът на труда, цените на енергията и силните корпоративни резултати останаха водещи теми за инвеститорите в САЩ. Американските работодатели са създали 115 000 нови работни места през април, въпреки икономическия шок от войната с Иран, съобщи Министерството на труда. Данните надхвърлиха очакванията за около 65 000 нови работни места, макар че отчетоха забавяне спрямо 185 000 през март. Безработицата остана на ниско равнище от 4,3 на сто.

Здравеопазването е добавило 37 000 работни места, а търговията на дребно – 22 000. Производственият сектор обаче е съкратил 2000 работни места през април, като за последната година спадът достига 66 000 работни места, въпреки протекционистките политики на президента Доналд Тръмп, насочени към стимулиране на заетостта във фабриките.

Броят на американците, подали молби за помощи при безработица през седмицата, приключила на 2 май, се е увеличил с 10 000 до 200 000, съобщи Министерството на труда. Това остава под очакваните от анализаторите 205 000 нови молби според анкетата на „ФактСет“ (FactSet). Данните от предходната седмица, които бяха най-ниските от 1969 г. насам, бяха ревизирани леко нагоре до 190 000.

Свободните работни места в САЩ са останали почти без промяна през март – 6,87 милиона спрямо 6,92 милиона през февруари. Наемането обаче се е подобрило, като работодателите са добавили 5,55 милиона работни места – най-високото равнище от февруари 2024 г. Повече американци са напуснали доброволно работата си, което обичайно се тълкува като знак за увереност в перспективите на пазара на труда.

Средната 30-годишна фиксирана ипотечна лихва в САЩ се повиши до 6,37 на сто спрямо 6,3 на сто седмица по-рано, съобщи ипотечната агенция „Фреди Мак“ (Freddie Mac). Това е второ поредно седмично увеличение, но равнището остава под отчетените 6,76 на сто преди година. Повишението отразява нестабилността на пазара на облигации, след като скокът на цените на петрола заради войната с Иран засили опасенията от инфлация.

Американските борси приключиха седмицата с повишения, подкрепени от по-добрите данни за заетостта и силните корпоративни резултати. Индексът S&P 500 се повиши с 0,5 на сто до ново рекордно равнище, след като докладът за пазара на труда показа почти двойно повече нови работни места от очакваното. Индексът отчете шеста поредна седмица на печалби – най-дългата такава серия от 2024 г. насам.

Според „ОАНДА“ (OANDA) началото на май е оставило инвеститорите „с повече въпроси, отколкото отговори“. В анализа се посочва, че американските акции „изглежда не обръщат внимание на геополитическите напрежения“, докато цените на петрола остават високи, а очакванията за лихвените проценти се пренастройват нагоре. „Разминаването е ясно: могат ли акциите да продължат да се покачват, докато цената на капитала и енергията остават високи?“, отбелязват от „ОАНДА“.

Цените на петрола останаха ключов фактор. В началото на седмицата сортът Брент достигна около 115 долара за барел, но до петък се понижи до около 103 долара. Американският лек суров петрол също отстъпи и временно падна под 90 долара за барел. В края на седмицата нови сблъсъци между САЩ и Иран отново повишиха напрежението, а пазарите реагираха предпазливо.

Според „Райфайзен рисърч“ (Raiffeisen Research) седмицата „не донесе истинско облекчение в Близкия изток, но поне надежда за успокояване на ситуацията“. Това е било достатъчно, за да подкрепи акциите и да изведе S&P 500, Nasdaq 100 и ATX до нови върхове. В същото време анализаторите предупреждават, че новите сражения около Ормузкия проток показват колко нестабилна остава ситуацията.

„Фактът, че пазарите на акции понасят тази несигурност сравнително добре, се дължи преди всичко на текущия сезон на отчетите в САЩ“, посочват от „Райфайзен рисърч“. Според тях положителните изненади в печалбите на компаниите от S&P 500 през първото тримесечие са най-силните от почти пет години, като динамиката не се ограничава само до големите компании, свързани с изкуствения интелект.

Сред корпоративните новини силно внимание привлече „Адвансд Майкро Дивайсис“ (Advanced Micro Devices), чиито акции поскъпнаха с над 21 на сто след силни резултати за първото тримесечие. Компанията отчете ръст на приходите от около 38 на сто на годишна база, подкрепен от търсенето на инфраструктура за изкуствен интелект и договори с технологични гиганти като „Мета“ (Meta), Ей Дабълю Ес (AWS), „Гугъл Клауд“ (Google Cloud) и „Самсунг“ (Samsung).

Акциите на „Дейтадог“ (Datadog) скочиха с над 30 на сто, след като компанията надмина собствените си цели за приходи и даде положителна прогноза, подкрепена от нови клиенти сред големи лаборатории за изкуствен интелект. В Европа „Райнметал“ (Rheinmetall) и „Дойц“ (Deutz) представиха тримесечни резултати с ръст на приходите, печалбата и поръчките, но реакцията на пазара беше различна – акциите на „Дойц“ поскъпнаха с около 8 на сто, докато „Райнметал“ загуби почти 14 на сто заради спад на свободния паричен поток.

От „ОАНДА“ посочват, че следващата седмица ще бъде доминирана от данните за инфлацията в САЩ. Очаква се втори пореден месечен ръст от 0,9 на сто при общата инфлация, до голяма степен заради бензина и дизела, докато основният показател вероятно ще се повиши с 0,3 на сто. Според анализа устойчивият пазар на труда може да затрудни Федералния резерв да обоснове понижение на лихвите в краткосрочен план.

„За новия председател на УФР Кевин Уорш тези данни за работните места вероятно ще унищожат всякаква перспектива за намаляване на лихвите в краткосрочен план“, заяви Ник Рийс, ръководител на макроикономическите проучвания в „Монекс“ (Monex). По думите му устойчивият пазар на труда повишава риска по-високите енергийни разходи да доведат до по-широко увеличение на цените.

„Видяхме това огромно възстановяване, тъй като пазарите решиха да се фокусират само върху положителното“, каза Кристина Хупър, главен пазарен стратег в „Ман Груп“ (Man Group), цитирана от Ройтерс. Майкъл Ароне, главен инвестиционен стратег в „Стейт Стрийт Инвестмънт Мениджмънт“ (State Street Investment Management), добавя, че „продължаващият напредък към разрешаване на конфликта между САЩ и Иран ще бъде на преден план за инвеститорите“. Според него пазарите трябва да видят реално възстановяване на движението на кораби през Ормузкия проток.

„Печалбите са жизнената сила на това рали“, каза още Ароне, като отбеляза, че засега опасенията за натиск върху маржовете от митата и петрола не са се оправдали.

Според „Хелаба“ (Helaba) надеждата за мирно решение на войната в Иран е подкрепила склонността към риск на финансовите пазари. Цените на акциите са се повишили в световен мащаб, доларът е загубил част от ролята си на „убежище“, а златото отново е привлякло интерес. Най-видимият знак за намаляваща военна премия е бил спадът на цената на Брент с над 12 на сто за седмицата. В края на периода обаче подновените сражения между САЩ и Иран отново са върнали несигурността.

„Досега инвеститорите просто проявяват сдържаност, все още не се наблюдава връщане към кризисен режим“, посочват от „Хелаба“. Според анализа колебанията между „риск“ и „без риск“ ще продължат, докато не бъде постигнато реално мирно споразумение.

В същото време „Ерсте Банк“ (Erste Bank) предупреждава, че дори при пълно отваряне на Ормузкия проток несигурността ще остане висока и може да доведе до дългосрочна ценова премия при изкопаемите горива. Банката вече повишава прогнозата си за инфлацията в еврозоната през 2026 г. до 2,6 на сто и очаква връщане към 2,1 на сто през 2027 г. Според „Ерсте Банк“ ЕЦБ може да повиши основните лихви с 25 базисни пункта през юни, като лихвата по депозитите достигне 2,25 на сто.

За САЩ „Ерсте Банк“ вече смята първоначално очакваното понижение на лихвите през есента за малко вероятно. „Рисковете от по-висока инфлация в САЩ са се увеличили“, посочват анализаторите, като очакват основните лихви да останат без промяна.

През следващата седмица инвеститорите ще следят данните за потребителските цени в САЩ във вторник, производствените цени в сряда и продажбите на дребно в четвъртък. Внимание ще привлекат и посещението на Доналд Тръмп в Китай и очакваната му среща със Си Цзинпин, както и евентуални сигнали за търговията, изкуствения интелект, редките земни елементи и войната в Иран.

Европа, Близкия изток и Африка

Обединеното кралство ще бъде сред основните фокуси на инвеститорите през седмицата. След ключовия изборен тест за изпадналия в затруднение министър-председател Киър Стармър се очаква крал Чарлз Трети да представи законодателната програма на правителството в сряда при откриването на парламента.

В четвъртък се очакват и данните за брутния вътрешен продукт на Великобритания за първото тримесечие, като икономистите прогнозират растеж от 0,6 на сто – най-бързия темп от година насам.

Според опасения, изразявани неофициално от представители на „Банк ъв Ингланд“ (Bank of England), подобен резултат може да представи по-оптимистична картина за икономиката от реалната. През седмицата се очакват и публични изяви на представители на британската централна банка, сред които са Катрин Ман от Комитета по паричната политика в сряда и главният икономист Хю Пил в четвъртък.

В еврозоната седмицата се очаква да бъде сравнително спокойна откъм изяви на представители на Европейската централна банка. В центъра на вниманието ще бъдат окончателните данни за инфлацията, като първи във вторник ще бъдат публикувани показателите за Германия, а впоследствие – за Франция, Испания и Италия.

Във вторник се очаква и германският индекс Цет Е Ве (ZEW) за нагласите на инвеститорите, както и данните за промишленото производство в Италия. В сряда ще бъдат публикувани данните за индустриалното производство в еврозоната, които ще дадат първи по-широк сигнал за състоянието на производствения сектор през първия месец след началото на войната в Иран. Тогава се очакват и вторичните данни за динамиката на БВП на еврозоната.

В скандинавските страни вниманието ще бъде насочено към инфлацията. В понеделник Норвегия ще публикува данни за потребителските цени след неочакваното повишение на лихвите от страна на централната банка. Инфлацията в страната остава над целта от 2 на сто от началото на 2021 г., като се очаква през април отново да е надхвърлила 3 на сто.

В Швеция в сряда ще бъдат публикувани протоколите от заседанието на „Риксбанк“ (Riksbank) от 7 май, които се очаква да дадат повече яснота защо централната банка остави лихвите без промяна и не сигнализира за предстоящи действия. Същия ден се очакват и окончателните данни за инфлацията в страната.

В Израел инфлацията вероятно се е ускорила до 2,1 на сто през април спрямо 1,9 на сто месец по-рано, подкрепена от по-високите цени на енергията вследствие на конфликта с Иран. Данните се очакват в петък.

Същия ден Русия също ще публикува данни за инфлацията. Очакванията са темпът на поскъпване да се е забавил до 5,7 на сто, подпомогнат от рестриктивната парична политика, отслабващата икономическа активност и силната рубла.

В по-широкия регион фокусът ще бъде и върху решенията на централните банки, особено в Африка.

Очаква се централната банка на Замбия да остави основната лихва без промяна на равнище от 13,5 на сто в сряда, след като на предходното заседание я понижи със 75 базисни пункта. Централните банкери оценяват отражението на войната върху инфлацията, която остава частично ограничена благодарение на правителствени мерки.

Централните банки на Ангола и Уганда, които ще заседават в четвъртък, също се очаква да запазят основните си лихвени проценти съответно на 17,5 на сто и 9,75 на сто, докато анализират отражението на конфликта върху икономиките си.

В петък централната банка на Румъния вероятно ще остави лихвените проценти без промяна. Освен ефекта от по-високите енергийни цени, институцията следи и влиянието на отслабването на румънската валута вследствие на политическата криза в страната.

Северна Америка

В САЩ основният акцент ще бъдат данните за инфлацията, които според икономисти вероятно ще потвърдят засилващото се обществено недоволство от ръста на цените.

Очаква се индексът на потребителските цени през април да се повиши с 0,6 на сто на месечна база, показва средната прогноза в проучване на Блумбърг. Това следва най-силното месечно увеличение от 2022 г. насам, отчетено през март. Данните на Бюрото по трудова статистика ще бъдат публикувани във вторник.

Цените на бензина в САЩ се повишиха с над 50 на сто от началото на войната срещу Иран, водена от САЩ и Израел в края на февруари, като средната цена вече надхвърля 4,50 долара за галон.

Очаква се част от поскъпването на горивата да бъде прехвърлено към други стоки и услуги, включително самолетни билети. Без храните и енергията, така нареченият основен индекс на потребителските цени вероятно също ще покаже ускоряване през април.

Проучване на Университета на Мичиган, публикувано в петък, показа, че потребителските нагласи в САЩ са се влошили допълнително, като индексът на потребителското доверие е спаднал до рекордно ниско равнище. Основните опасения на домакинствата са свързани с финансовото им състояние и растящите разходи за живот.

Компании, ориентирани към потребителите, сред които „Крафт Хайнц“ (Kraft Heinz) и „МакДоналдс“ (McDonald’s), също предупреждават за по-предпазливо поведение на домакинствата с ограничени бюджети.

Данните за продажбите на дребно в САЩ, които ще бъдат публикувани в четвъртък, ще бъдат използвани за оценка на ефекта от по-високите цени на бензина върху потребителските разходи. Без продажбите на автомобили и горива се очаква ръст от 0,4 на сто през април след увеличение от 0,6 на сто през предходните два месеца.

Индексът на цените на производителите, който ще бъде публикуван в сряда, вероятно ще покаже повишение от 0,5 на сто през април. Без храните и енергията се очаква ускоряване спрямо предходния месец.

Сред останалите ключови показатели през седмицата са продажбите на съществуващи жилища в понеделник и данните за промишленото производство в петък.

В Канада продажбите на съществуващи жилища през април вероятно ще отчетат известно възстановяване. Предварителните данни от Торонто, Отава и Калгари сочат ръст, докато пазари като Ванкувър и Монреал остават под натиск. Очаква се и увеличение на започнатите жилищни строежи.

Производството и продажбите на едро в Канада вероятно също ще нараснат през март, подкрепени от по-високите енергийни цени. Предварителните оценки на статистическата служба показват ръст от 3,5 на сто при фабричните продажби и 1,3 на сто при продажбите на едро.

Заместник-управителят на „Банк ъв Канада“ (Bank of Canada) Мишел Алексопулос ще изнесе реч през седмицата.

Азия

Седмицата в Азия започва с данните за инфлацията в Китай. Очаква се потребителската инфлация през април да се е забавила до 0,8 на сто заради слабото вътрешно потребление. В същото време индексът на производствените цени вероятно ще се ускори до 1,8 на сто на фона на по-високите енергийни разходи – най-силният ръст от август 2022 г. насам.

Индия ще публикува данни за инфлацията във вторник, след като през март цените са се повишили с най-бързия темп за последната година.

Същия ден Австралия ще представи годишния си бюджет, насочен към ограничаване на неравенството между поколенията, ниската производителност и натиска от растящите разходи за енергия и кредити.

Във вторник ще бъдат публикувани и индексът на потребителското доверие на „Уестпак“ (Westpac), както и данните на „Нешънъл Острейлия Банк“ (National Australia Bank) за бизнес доверието. И двата показателя вероятно ще потвърдят слабите настроения в икономиката. Австралия ще публикува и данни за заплатите през първото тримесечие в сряда.

В Япония данните за разходите на домакинствата през март, които излизат във вторник, ще покажат дали мерките на правителството за ограничаване на разходите за живот започват да подкрепят потреблението след три поредни месеца на спад.

В петък Нова Зеландия ще публикува Пи Ем Ай (PMI) индекса за производството през април, както и данни за цените на хранителните продукти. Индия ще представи и данни за търговията и безработицата.

През седмицата не се очакват решения за лихвените проценти в Азия, но се предвиждат редица изяви на централни банкери.

Управителят на Резервната банка на Нова Зеландия Анна Бреман ще участва във форум във вторник, като инвеститорите ще следят за сигнали дали краткосрочната инфлация може да се превърне в по-траен проблем. Пазарите засега оценяват като малко вероятно ново повишение на лихвите на заседанието на 27 май.

Представители на „Банк ъв Джапан“ (Bank of Japan), сред които Казуюки Масу и заместник-управителят Риозо Химино, също ще изнесат речи през седмицата. Пазарите оценяват вероятността за повишение на лихвите през юни на около 65 на сто.

Латинска Америка

В Бразилия седмичното проучване „Фокус“ (Focus) на централната банка вероятно ще покаже ново повишение на прогнозите за инфлацията и основния лихвен процент.

От началото на войната в Иран очакванията за инфлацията за 2026 г. са се повишили с близо един процентен пункт до 4,89 на сто. Данните за инфлацията, които ще бъдат публикувани във вторник, вероятно ще потвърдят тази тенденция, като се очаква индексът да е достигнал над 4,4 на сто през април спрямо 3,81 на сто през февруари.

В Перу ускоряването на инфлацията над целевото равнище може да постави на дневен ред ново повишение на лихвите за първи път от началото на 2023 г. Централната банка ще заседава в четвъртък.

Аржентина също вероятно ще отчете ускоряване на инфлацията до близо 3 на сто, докато забавянето на икономиката и нарастващата безработица увеличават натиска върху правителството.

В края на седмицата Колумбия ще публикува серия от икономически данни, включително за БВП, продажбите на дребно, промишленото производство и други индикатори за икономическата активност. Анализаторите очакват икономиката на страната да се забави до растеж от 2,5 на сто през 2026 г. спрямо 2,6 на сто година по-рано.