Вятърните централи осигуриха 18% от електричеството в Европа за денонощие

Близо 18 процента е делът на електроенергията, произведена от вятърни централи през последното денонощие в Европа. СНИМКА: АРХИВ

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 17,7 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers, съобщи БТА. 

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 14,6% от общото количество електроенергия (857 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 3,1% (180 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Португалия (52,3%), Нидерландия (46,2 на сто) и Финландия (40,8%). В България делът е 0,6%. 

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (182,4 гигаватчаса), Франция (144,4 гигаватчаса) и Испания (141,3 гигаватчаса), сочи още справката. 

В България са произведени 0,8 гигаватчаса. 

