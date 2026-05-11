Вятърните централи осигуриха 18% от електричеството в Европа за денонощие

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 17,7 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers, съобщи БТА.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 14,6% от общото количество електроенергия (857 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 3,1% (180 гигаватчаса) от нея.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Португалия (52,3%), Нидерландия (46,2 на сто) и Финландия (40,8%). В България делът е 0,6%.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (182,4 гигаватчаса), Франция (144,4 гигаватчаса) и Испания (141,3 гигаватчаса), сочи още справката.

В България са произведени 0,8 гигаватчаса.