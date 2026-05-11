Бензинът у нас поскъпна през изминалата седмица, дизелът поевтиня

Бензин СНИМКА: Pixabay

Цената на бензина в България продължава да се повишава, дизелът поевтинява, а пропан-бутанът и метанът се задържат на ниво от преди седмица, сочат данни на платформата „Фюело“ (Fuelo), съобщи БТА.

Най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 0,02 евро за литър или с 1,33 на сто за изминалата седмица. За последно цената му се е повишила на 7 май, когато е достигнала 1,52 евро за литър и оттогава е в застой. На месечна база поскъпването възлиза на 0,3 евро за литър или 2,01 на сто. 

При бензин А98 премиум също се отчита възходяща тенденция. За седмица цената му се е повишила с 0,02 евро за литър или 1,16 на сто. На 4 май се е търгувал по 1,72 евро за литър, а към днешна дата е 1,74 евро. На месечна база ръстът на този вид гориво е 0,4 евро за литър или 2,35 на сто.

За последната седмица цената на дизеловото гориво се е понижила с 0,1 евро за литър, или 0,56 на сто - от 1,79 евро до 1,78 евро към момента. За един месец дизелът е поскъпнал с 0,2 евро за литър или 1,44 на сто.

Цената на пропан-бутана се задържа през седмицата на ниво от 0,82 евро за литър. На месечна база увеличението при този вид гориво е 0,2 евро за литър или 2,5 на сто.

При метана също не се наблюдава седмична промяна. Цената му се задържа на 1,21 евро за килограм. На месечна база се наблюдава ръст от 0,4 евро за килограм или 3,42 процента. 

