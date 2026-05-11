Еврото отстъпва леко спрямо щатския долар

Курсът на еврото леко спадна спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация, информира БТА.

Единната валута се разменя за 1,1761 долара за едно евро или с 0,1 на сто под нивото на затваряне в петък.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1761 долара.

Спрямо британската лира еврото отстъпва с 0,2 на сто до 0,8653 лири за евро, но поскъпва спрямо швейцарския франк – с 0,07 на сто до 0,9155 франка за евро, както и в сравнение с японската йена - с 0,16 на сто до 184 йени за евро.