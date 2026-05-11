Пламен Димитров, КНСБ: Държавата трябва да влияе върху пазара чрез своите регулатори

Държавата трябва да влияе върху пазара чрез своите регулатори. Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров по NOVA NEWS. По думите му инструментите за овладяване на инфлацията са ограничени, но според синдикатите трябва да се обсъжда таван на надценките, а не на цените.

„Нашият пазар е изкривен и това го казва КЗК със своите данни и анализи, които публикува преди няколко месеца и които останаха във въздуха, без да бъдат предприети някакви действия", посочи Димитров. Той припомни, че Комисията за защита на конкуренцията е отчела наличие на картел в млечния сектор. „Първото, което той може да направи, е да наложи глоба в размер на 10% процента от годишния оборот на двете компании", каза още президентът на КНСБ.

Според него вторият анализ на КЗК, обхващащ храните от малката потребителска кошница, също показва сериозни изкривявания на пазара. „КЗК констатира надценки между 60% и 130% в доставната и крайната цена в търговските вериги", коментира той и настоя за временни мерки в подкрепа на пазара.

По отношение на доходите Димитров отбеляза, че те растат с добри темпове, като средните възнаграждения през миналата година са се увеличили с 12-13%. По думите му обаче инфлацията бързо изяжда този ръст. Той подчерта, че около Бюджет 2026 все още има много неизвестни.

„Бюджетът се чака дотолкова, доколкото през него ще минат всички мерки, за които говорим", заяви той и допълни, че очакванията са да бъдат подкрепени както бизнесът, така и най-уязвимите домакинства.

Димитров коментира още, че финансовото състояние на държавата не е катастрофално, но в дългосрочен план буди тревога. Според него основната причина за нарастващия дефицит са авансовите плащания по Плана за възстановяване и устойчивост. Въпреки това той отбеляза, че фискалният резерв остава на прилично ниво.