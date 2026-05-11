Министър Пулев прекрати всички договори и плащания в икономиката

Александър Пулев Снимка: Пресцентър "Прогресивна България"

Първият документ, който подписах като министър, беше за временно прекратяване на всички плащания от дъщерните дружества в т.ч. и за сключване на договори и обявяване на обществени поръчки. Изключение са единствено плащанията за заплати и издръжка на сградите.

Това написа вицепремиерът в министър на икономиката Александър Пулев в профила си във фейсбук.

Прекратяването предприемаме поради започването на ревизии и одити, за да добием пълна представа за реалната картина. Ревизиите са сред ангажиментите, които сме поели пред обществото, а моят личен ангажимент е публичността по отношение на резултатите от тези ревизии, обяснява той.

Хората трябва да знаят какво се е вършило в структурите с парите на гражданите. Спирането на течовете и кражбите, за каквито има изобилие от публични данни, са част от голямата задача да се върне доверието на гражданите в институциите, допълва още Пулев.

