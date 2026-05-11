Димитър Маргаритов: За първи път от много време има възможност за успокояване на цените

За първи път от дълго време има възможност да се обсъдят по-стратегически решения, които да доведат до трайно успокояване на цените и по-добра пазарна среда. Това заяви бившият председател на Комисията за защита на потребителите и бивш заместник-министър на икономиката Димитър Маргаритов пред БНР.

По думите му през последните години действията на държавата са били предимно реакция на конкретни кризи, без да се търси устойчив модел за регулиране на пазара.

Повод за коментара му са очакваните законопроекти на „Прогресивна България", които трябва да бъдат внесени в Народното събрание и предвиждат разширяване на правомощията на регулаторните органи.

„Не можем да очакваме мигновено поевтиняване само с приемането на нови правила. Инфлацията се влияе и от редица международни фактори, които са извън контрола на българския пазар", подчерта Маргаритов.

Той е на мнение, че реформите не трябва да се свеждат единствено до по-високи санкции и нови правомощия за институциите. "Необходимо да се промени самият модел на работа на регулаторите, така че търговците, които използват нелоялни практики, да усещат реален контрол и по-ефективни механизми за надзор", добави още той.

"Важно е подготвените законодателни промени да преминат през широко обществено обсъждане, за да се намери баланс между интересите на бизнеса и потребителите", добави Маргаритов.

Той допълни, че всяко ново управление трябва да получи определен толеранс и време, за да приложи политиките си и да покаже дали те могат да дадат реален резултат.