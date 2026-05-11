Министър Александър Пулев: България трябва да се превърне в лидер в иновациите и изкуствения интелект

Министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев посети Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет "Св. Климент Охридски" в София Тех Парк, където обсъди ключови въпроси, свързани с дигиталната трансформация, внедряването на изкуствен интелект и ролята на иновациите за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Това беше първото му посещение след встъпването му в длъжност като министър, съобщават от пресцентъра на министерството.

По време на срещата си с проф. Мартин Вечев, основател и научен директор на INSAIT, и инж. Борислав Петров, изпълнителен директор на института, министър Пулев подчерта, че Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъде основната входна точка по всички въпроси, свързани с дигитализацията и внедряването на изкуствен интелект във всички сфери на обществения живот. Той акцентира, че усилията няма да се ограничават единствено до дигитализиране на административните процеси, а ще бъдат насочени и към създаване на силни стимули за бизнеса с цел повишаване на продуктивността и насърчаване на използването на изкуствения интелект като възможност за развитие, а не като заплаха.

Министърът посочи още, че стратегическата цел е българските компании да станат по-конкурентоспособни не само на вътрешния пазар, но и да се развиват като регионални и глобални лидери в своите сектори. В този контекст той отбеляза, че ще бъдат представяни и развивани множество инициативи и идеи, насочени към ускоряване на иновационния процес.

"Разглеждаме INSAIT като ключов стратегически партньор в реализирането на тази визия", заяви министър Пулев, като подчерта значението на сътрудничеството между държавата, научните среди и бизнеса.

В рамките на визитата беше обсъдена и необходимостта от по-ефективна комуникация към предприемаческата общност в България, с цел по-добро разбиране на нивото на ангажираност и професионализъм в сферата на изкуствения интелект и иновациите, както и реалните възможности за развитие.

Министър Пулев подчерта и значението на взаимодействието с ключовите заинтересовани страни, като акцентира върху нуждата от засилване на международното присъствие на българските иновационни структури и представяне на техните постижения. Посещението затвърждава ангажимента на държавата към ускоряване на дигиталната трансформация и развитието на иновационната екосистема в България.

Министър Пулев и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев проведоха среща с ръководството на INSAIT, с проф. Люк Ван Гуул, професор по компютърно зрение, както и с млади изследователи и докторанти от института.