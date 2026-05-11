Константин Проданов: Двойните цени и обосновката за вдигането им ще действат още година след 8 август

Удължаваме Закона за еврото за една година след 8 август, т.е. търговските вериги с над 10 млн. евро оборот трябва да представят цените в търговските обекти в левове и в евро. Остават в действие и другите изисквания на закона например обосновка при покачване на цените. Глобите по закона се увеличават двойно, но няма да има нито твърд таван на цените, нито таван на надценката. Това съобщи Константин Проданов, депутат от "Прогресивна България". Той представи предложението на новите управляващи за законови промени, които да спрат покачването на цените.

"Има няколко фактора, които вдигат цените. Едните са оправдани - високите цени на горивата, причинени от войните и логистичните канали, но има и ръст, породен от спекула. Споменатите законопроекти целят минимизиране на риска и изчистване на всички нелоялни търговски практики, които могат да доведат до неоправдани надценки", заяви депутатът от същата партия Явор Гечев при представянето на мерките на новото правителство за справяне с високите цени.

Досегашните 13 вида нелоялни практики, които присъстват в „черния списък", стават 33 - добавяме 20. Вкарва се понятието на доказване на прекомерно висока цена. Вторият аспект на промените е т.нар. регистър на проследимост. Той касае търговията на едро - въвежда се цялостен регистър, който ще документира продукцията по цялата верига, но това няма да носи допълнителна тежест за търговците. Когато заработи механизмът, некачествени стоки няма да бъдат пропускани на българска територия. Третият аспект е заимстван от германското законодателство - съвместно монополно положение - когато няколко субекта на пазара, независимо дали са свързани като собственост, притежават пазарна сила, която създава аномалии в цените", обясни Гечев.