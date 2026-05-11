Хотелиери: Това лято румънците ще останат по Северното Черноморие, вместо в Гърция

Това лято румънците да останат по Северното черноморие, вместо да го подминат и да предпочитат Гърция, каквато тенденция има от около две години, очакват хотелиери ресторантьори от Добричко. „Разчитаме на такова развитие на сезона заради поскъпналите горива с около 30-40 процента. Първите туристи в Каварна са румънци.Сега очакваме, че ще им е и по-близо, и по-евтино да останат тук, вместо да изберат Гърция", каза Галин Петков, хотелиер от крайморския град и добави, че браншът се готви да отваря базите.

„Войната в Близкия изток доведе по поскъпване на горивата с 30-40 процента, това се отразява и на цените на други стоки. Най-важното е, че туристите се наплашени", каза Виктор Лучиянов, хотелиер от Балчик. „Прогнозирам спад на туристите с около 10 процента, но, ако войната в Персийския залив не спре, може и да няма сезон. И в туристическия бранш не сме сигурни какво ни предстои, въпреки че подготвяме хотели и ресторанти за сезона", добави той. В Балчик разчитат това лято отново на румънски и български туристи.

Бизнесмени от бранша в курортното селище Кранево не очакват спад на туристите, но не прогнозират и ръст. Основните им гости са от Украйна, Молдова, България. Базите се подготвят да отварят поетапно от края на месеца. „Повишените цени на горивата се отразяват на цените на основните хранителни продукти, на туристическия продукт като цяло, но, ако не отворим, по-добре ли ще бъде. Разбира се, че загуби ще има и те ще са за наша сметка, и заплатите на персонала трябва да вдигнем. Разчитаме, че нашите туристи идват от близки разстояния и няма да се откажат от лятна почивка, въпреки поскъпналите горива", обясняват хотелиери.