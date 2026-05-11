Кирил Вълчев: Посланието за Лято 2026 е, че България е сигурна и актуална дестинация

Посланието на България за Лято 2026 г. е, че страната е сигурна, изгодна и актуална дестинация, каза генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев, който обобщи накратко резултатите от провелата се дискусия по време на "БГ ТУРИЗЪМ - ЛЯТО 2026". Агенцията е организатор на форума, който се проведе в курорта Св. св. Константин и Елена и събра на едно място представители на туристическия бранш, бизнеса, академичните среди, водещи национални медии, неправителствени организации и др.

Само след ден Варна и курортните комплекси ще бъдат домакин на Европейското събитие на високо равнище Health Exchange 2026, посветено на бъдещето на устойчивия здравен туризъм, организирано от Европейската СПА асоциация, припомни Вълчев. По думите му СПА може да се тълкува освен като акроним на латинския израз sanus per aquam - здраве чрез вода, и като safe, peace, approach. В тези думи се крие и посланието на страната ни за това лято - че тя е сигурна, предлага изгодни условия и остава актуална като дестинация, посочи Вълчев.

Той подчерта още, че от медиите зависи коя информация ще сложат в новините и как ще ги подредят. Навсякъде има лоши новини, въпросът е в дозата, когато ги представяш, изтъкна генералният директор на БТА. В рамките на дискусията той посочи пред присъстващите, че трябва активно да контактуват с медиите и да отправят добри послания.

"Форумът на БТА "БГ Туризъм" вече е утвърдена платформа за диалог и партньорство", е посочено в поздравителен адрес от ректора на Медицинския университет във Варна проф. Димитър Райков до генералния директор на Агенцията Кирил Вълчев. Повод за отправянето му бе деветото издание на форума „БГ Туризъм", посветено на Лято 2026, което се състоя в курорта Св. св. Константин и Елена.

Позицията на проф. Райков е, че инициативата на БТА допринася и за развитието на региона като привлекателна и конкурентоспособна туристическа дестинация. Той изтъква, че Медицинският университет във Варна има своя принос към развитието на сектора - чрез подготовката на висококвалифицирани кадри и дейности, свързани със здравния и устойчив туризъм.