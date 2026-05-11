Пеев иска безопасност в жeлезницата след инциденти с жп прелези в Горна Оряховица

„Не искам действия на парче и обяснения след всеки следващ инцидент. Необходим е цялостен подход, координация между институциите и ясна отговорност за изпълнението на мерките". Това е заявил министърът на транспорта Георги Пеев на спешната среща с ръководствата на Национална компания „Железопътна инфраструктура", „Холдинг БДЖ" и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация". Повод за нея и неизправност в работата на два жп прелеза в района на Горна Оряховица в неделя, при които влакове са преминавали при вдигнати бариери.

По повод обясненията, че причината за инцидента е прекъснат кабел, както и че част от съоръженията са на над 40 години, министърът подчерта, че подобни аргументи не могат да бъдат оправдание за системни слабости.

„На първо място във всяка система трябва да е безопасността, на второ – модернизацията. В железопътната инфраструктура се влагат милиони, а на места все още се работи с остарели системи и технологии", посочи Георги Пеев.

Министърът поиска подробни доклади за действащите мерки за безопасност, резултатите от одитите на европейско, международно и национално ниво, както и пълен преглед на всички препоръки от извършени проверки, които до момента не са изпълнени. Той изиска и конкретни предложения за подобряване на безопасността с ясни и реалистични срокове за изпълнение.

Той бе категоричен, че трябва да бъде прекратена практиката да се стартират дейности без необходимата проектна готовност, тъй като това създава риск от забавяне, неефективно разходване на публични средства и компромиси с безопасността.