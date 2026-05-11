Луканка, кафе, безалкохолни напитки и перилни препарати за 1 евроцент очакват притежателите на обновената лоялна програма Kaufland Card XTRA

– Повече отстъпки, купони с персонални предложения, лоялни точки за допълнителни атрактивни услуги и продукти за 0,01 € очакват всички собственици на лоялната програма на Kaufland, която от днес е с обновена идентичност и ново име – Kaufland Card XTRA.

С трансформацията в Kaufland Card XTRA лоялната програма надгражда своите функционалности, предоставяйки на клиентите реални възможности за спестяване и допълнителни ползи при всяко пазаруване. Програмата вече има над 2 милиона регистрирани потребители, като повече от 1 милион от тях я използват активно всеки месец. Всяка седмица клиентите разполагат с над 30 оферти и купони с персонализирани атрактивни отстъпки, които могат да активират директно през мобилното приложение.

Преминаването към модернизираната версия на приложението ще бъде автоматично за всички настоящи притежатели на Kaufland Card и не изисква предприемане на допълнителни действия.

Във връзка с официалния старт на Kaufland Card XTRA ритейлърът е подготвил серия от специални предложения за своите лоялни клиенти.

Луканка, капсули за кафе, безалкохолни напитки, перилни препарати и много други атрактивни предложения на цена от 1 евроцент очакват притежателите на обновената лоялна програма на Kaufland. Новата секция XTRA продукти за 0,01 € ще се обновява с нови предложения всеки месец, като първата валидност ще е от 11.05. до 30.06.2026. В нея всеки може да обмени събраните си точки за избрани продукти на символична цена. От 1-ви януари 1 лоялна точка се начислява за всяко похарчено 1 евро, докато преди съотношението беше 1 точка за 5 лева.

От Kaufland са подготвили още неустоими предложения с валидност до края на тази седмица. Клиентите могат да активират купони с намаления от над 50% на свински врат без кост, краве сирене, розови домати и захар. Намаление над 30% има за множество продукти от различни категории като сирена, напитки и сладоледи.