Какъв е срокът на годност на моторното масло

Георги Луканов

[email protected]

1528
Моторно масло

Много хора държат в гаражите си различни неща, които рядко използват, а сред тях често има и моторно масло, закупено предварително например заради по-добрата си цена. Въпросът обаче е колко дълго може да издържи, преди да стане неизползваемо.

Срокът на годност обикновено е между три и пет години, в зависимост от това дали е синтетично, полусинтетично или минерално масло, както и от състава на добавките. Експертите предупреждават, че наличието на метали като желязо или мед може да ускори процеса на окисление и да намали качеството на маслото.

Също така, когато отворите маслото, се препоръчва да го използвате в рамките на шест месеца.

Трябва да съхранявате маслото в помещение, защитено от слънчева светлина, където температурата не се повишава до крайности и е близка до стайната температура през цялата година. Екстремните температури ще повлияят на способността на маслото ефективно да смазва двигателя на превозното средство. Твърде ниските температури могат да повлияят на образуването на утайки в маслото.

Не е разумно да използвате вече отворена бутилка масло, която е била започната преди повече от половин година. При контакт с влага или прах, маслото може да образува утайки, т.е. частици, които не могат да се разтворят. Преди да използвате маслото, би било добре да проверите неговата текстура и цвят, които трябва да са същите, както когато сте отворили пластмасовата бутилка и сте я изляли в двигателя.

