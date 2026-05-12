Nissan затваря частично единствената си фабрика в Европа

Заводът в Съндърланд е единственият европейски клон на японския производителя на автомобили Nissan.

Трите поколения на модела от средния клас Nissan Primera от 1990 до 2008 г. се сглобяваши именно във Великобритания.

Сега обаче моделите електрическият Leaf, Juke и Qashqai, които се произвеждаха на две линии, ще се правят само на една и следователно обща линия.

Причината за тази стъпка са незадоволителните бизнес резултати на завода в Съндърланд. Миналата година там са произведени 273 174 автомобила, като обикновено там се сглобяват по половин милион коли годишно. Така че спадът в производството е значителен.

Nissan казва, че планът за намаляване на разходите, който ще доведе до "по-икономичен и по-устойчив" бизнес, вероятно ще включва частично затваряне на склада за части в Барселона.